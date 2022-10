Diretta/ Palermo Sudtirol streaming video tv: 1535 km di distanza (Serie B)

DIRETTA PALERMO SUDTIROL: RISULTATO SCONTATO…

Palermo Sudtirol, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B. Si affrontano le due squadre più distanti a livello geografico in questa Serie B: 1535 chilometri che separano Palermo e Bolzano, in classifica invece i due club, peraltro entrambi neopromossi dalla Serie C, sono perfettamente appaiati a quota 7 punti.

Il Sudtirol ha rialzato la testa dopo un inizio difficile, battendo Pisa e Como e pareggiando in casa contro il Cosenza dopo l’arrivo in panchina di Bisoli. Il Palermo prosegue tra alti e bassi, dopo l’importante vittoria sul Genoa è arrivato un ko sul campo del Frosinone. Si tratta del primo confronto in campionato in assoluto tra i due club, col Sudtirol all’esordio in Serie B e le due squadre sempre inserite in gironi diversi (e mai incrociatesi nei play off) nei campionati di Serie C disputati.

PALERMO SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Palermo Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano. Risponderà il Sudtirol allenato da Pierpaolo Bisoli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Berra, Masiello, Curto, D’Orazio; Rover, Pompetti, Berardinelli, Crociata; Odogwu, Casiraghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

