Diretta/ Palermo Virtus Francavilla streaming video tv: serve continuità (Serie C)

DIRETTA PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA: ROSANERO CONDANNATI ALLA VITTORIA!

Palermo Virtus Francavilla, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Serve continuità ad entrambe le squadre per perseguire i rispettivi obiettivi di classifica. Serve sicuramente al Palermo che si è ritrovato di nuovo frenato nella sua rincorsa al vertice della classifica dalla netta sconfitta subita sul campo della Turris: i Corallini si sono presi il terzo posto in classifica rifilando ai siciliani un rotondo 3-0.

Diretta/ Virtus Francavilla Catania (risultato finale 1-1): Moro risponde a Delvino!

La Virtus Francavilla dopo la sconfitta ad Avellino ha fermato sul pari in casa il Catania, senza riuscire però a tornare alla vittoria e restando al quinto posto in classifica: un piazzamento per ora lusinghiero anche se i pugliesi, vista l’ottima partenza, potevano sperare anche in qualcosa di più. Il 17 gennaio scorso la Virtus Francavilla ha vinto 1-2 al “Barbera” nell’ultimo precedente di campionato in Sicilia, in quello che era di fatto il primo match in assoluto tra i professionisti tra le due formazioni.

Diretta/ Turris Palermo (risultato finale 3-0): tris di Pavone in rovesciata!

DIRETTA PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Palermo Virtus Francavilla di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Giacomo Filippi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pelagotti; Lancini, Peretti, Perrotta; Doda, Odjer, De Rose, Giron; Fella, Floriano; Brunori. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Taurino con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Nobile; Idda, Miceli, Delvino; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella, Ingrosso; Perez, Enyan.

Video/ Palermo Foggia (3-0) gol e highlights: netto successo dei rosanero (Serie C)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renzo Barbera di Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.58, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA