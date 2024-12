VIDEO PALERMO SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renzo Barbera il Palermo sconfigge lo Spezia per 2 a 0. Nel primo tempo i rosanero sembrano iniziare la sfida con l’intensità giusta per mettere in difficoltà gli ospiti forzando Gori alla parata in corner su Verre già al 5′ e sparando poi largo con Henry al 10′.

Passano i minuti ed anche i liguri si dimostrano imprecisi con Elia al 21′ per poi rimpiazzare Vignali con Bertola al 27′ a causa di un infortunio. Di nuovo Gori evita il peggio su Verre al 32′ sebbene i siciliani sblocchino comunque il risultato al 35′ con il gol firmato da Baniya, protagonista con un colpo di testa vincente su assist di Ceccaroni dal calcio d’angolo battuto da Ranocchia.

Nel secondo tempo i bianconeri ripartono apparentemente con lo spirito giusto per poter andare in cerca del gol del pareggio ma Pio Esposito suona la carica tramite due occasioni fallite al 50′ e, di testa, al 55′. Nel finale Baniya sfiora la doppietta personale al 64′ ed è invece Wisnieski a siglare l’autorete che vale il raddoppio delle Aquile sulla giocata insidiosa di Ceccaroni. Il VAR aiuta quindi il direttore di gara ad annullare il calcio di rigore concesso al 78′ constatando il mancato contatto tra Ranocchia e Di Serio.

VIDEO PALERMO SPEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

