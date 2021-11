Diretta Pallone d’oro 2021/ Streaming video tv: Jorginho prova ad insidiare Leo Messi

DIRETTA PALLONE D’ORO 2021, CHI SARÀ IL VINCITORE? I CANDIDATI

Si avvicina l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021, giunto alla sua 64^ edizione. Dopo l’assenza dello scorso anno, con l’edizione 2020 saltata a causa della pandemia da Covid-19, lunedì 29 novembre alle ore 20:30, potremo assistere alla diretta della premiazione del Pallone d’Oro 2021, uno dei momenti dell’anno più attesi. Premio che assume maggiore fascino, in virtù della mancata assegnazione del 2020, con France Football che ha deciso di non assegnare il trofeo, in seguito alla pandemia che ha sconvolto la stagione calcistica. L’ultima cerimonia risale quindi al 2019, e ad aggiudicarsi il Pallone d’Oro fu Leo Messi, il quale vinse per la sesta volta il prestigioso premio.

Lo scorso 8 ottobre, France Football ha reso noti i nomi dei 30 candidati definitivi, dai quali uscirà il nome del vincitore. In lista sono presenti sette calciatori provenienti dalla Serie A, e cinque italiani, grazie agli Europei vinti dalla Nazionale azzurra. Ecco la lista dei 30 finalisti: Jorginho, Donnarumma, Bonucci, Barella, Chiellini, Bruno Fernandes, Lautaro Martinez, Messi, Cristiano Ronaldo, Kantè, Mbappé, Benzema, Mahrez, Gerard Moreno, Pedri, De Bruyne, Lukaku, Lewandowski, Haaland, Sterling, Kane, Foden, Mount, Ruben Dias, Kjaer, Neymar, Salah, Modric, Suarez, Azpilicueta.

PALLONE D’ORO 2021 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La diretta tv del Pallone d’Oro 2021 sarà disponibile in chiaro per tutti sul canale del digitale terrestre Mediaset 20. L’emittente televisiva del Biscione trasmetterà la cerimonia, con il collegamento che inizierà alle ore 19:45. Sarà quindi possibile seguire l’evento anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Mediaset Infinity. Per accedere ai contenuti è necessario disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv.

DIRETTA PALLONE D’ORO 2021: I FAVORITI, JORGINHO E LEO MESSI

A decretare il vincitore del Pallone d’Oro 2021 saranno i voti dei giornalisti, dopo la scissione della FIFA con il premio di France Football. Il favorito numero uno per la conquista del premio è Leo Messi. L’attaccante argentino, giunto al Paris Saint-Germain nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe ricevere per la settima volta l’ambito trofeo. Nell’ultima stagione, l’ex calciatore del Barcellona, ha vinto la Copa America con la sua nazionale. Ad insidiare Messi ci sarebbe Jorginho. Il centrocampista del Chelsea, nella passata stagione ha vinto Europei, Supercoppa Europea e Champions League, ma il suo scarso appeal a livello internazionale potrebbe influire sulla decisione finale.

Il regista italiano però, con ogni probabilità dovrebbe arrivare alle spalle di Messi, con il podio che potrebbe essere completato da un altro italiano, Gianluigi Donnarumma. In lizza per il terzo posto, oltre al portiere italiano, ci sarebbero Kyllian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, e Ngolo Kanté, centrocampista tuttofare del Chealsea, vincitore della scorsa edizione della Champions League. Sembra essere più defilato Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco. Il polacco avrebbe vinto con ogni probabilità l’edizione del Pallone d’Oro 2020, poi saltata. Più indietro invece Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Kevin De Bruyne.

