Pallone d’Oro 2019/ Chi è il vincitore? Streaming video e diretta tv

Oggi è il giorno del Pallone d’Oro 2019: questa sera a partire dalle ore 20.05 potremo assistere alla diretta della premiazione del Pallone d’Oro 2019. Le indiscrezioni dei giorni scorsi ci consegnano il nome di Leo Messi come grande favorito, ma naturalmente scopriremo la verità solo fra qualche ora, quando a Parigi la redazione di France Football annuncerà il nome del vincitore del Pallone d’Oro 2019. Ricordiamo infatti che già da qualche anno il prestigioso riconoscimento è tornato ad essere assegnato in proprio da France Football, la rivista francese che istituì il Pallone d’Oro nel 1956 e che dal 2010 al 2015 lo aveva assegnato congiuntamente alla Fifa. L’anno scorso Luka Modric spezzò il duopolio di Messi e Cristiano Ronaldo, che secondo le indiscrezioni dovrebbe però ricominciare quest’anno, probabilmente in favore del numero 10 argentino del Barcellona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CONSEGNA DEL PALLONE D’ORO 2019

Il ritorno a France Football ha reso da tre anni a questa parte di nuovo molto più semplice la cerimonia di premiazione, che di fatto è semplicemente la consegna del Pallone d’Oro da parte della redazione della rivista francese al vincitore. Un evento comunque sempre molto atteso, in Italia segnaliamo la diretta tv del Pallone d’Oro 2019 dalle ore 20.05 in chiaro per tutti sul Canale 20, la rete Mediaset disponibile naturalmente al numero 20 del telecomando. Di conseguenza, questo significa che ci sarà anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Mediaset Play. Il commento sarà di Massimo Callegari e Giorgia Rossi, con Angiolo Radice inviato a Parigi.

VINCITORE PALLONE D’ORO 2019: I CANDIDATI E I FAVORITI

Stando all’ufficialità, per ora dobbiamo ancora considerare in lizza tutti i 30 candidati che già da tempo sono stati indicati per il Pallone d’Oro 2019: Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie De Jong, Hugo Lloris, Dušan Tadic, Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André ter Stegen, Cristiano Ronaldo, Alisson, Matthijs de Ligt, Karim Benzema, Georginio Wijnaldum, Virgil van Dijk, Bernardo Silva, Heung-min Son, Robert Lewandowski, Roberto Firmino, Lionel Messi, Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne, Kalidou Koulibaly, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Mohamed Salah, Marquinhos, Raheem Sterling e Joao Felix. Naturalmente però solo pochi di questi hanno reali speranze di conquistare il sempre ambitissimo Pallone d’Oro 2019. In primo piano ci potrebbero essere i giocatori del Liverpool campione d’Europa in carica, in particolare Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Scalfire il duopolio però è difficilissimo, non ci sono riusciti nemmeno negli anni dei Triplete di Inter (2010) e Bayern (2013), con il 2018 unica eccezione che poteva segnare la svolta, ma forse no – se davvero dovesse essere Messi a vincere, oppure se facesse festa CR7. Ancora qualche ora di pazienza prima di scoprire la verità…



