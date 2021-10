Diretta Papasidero vs Di Carlantonio/ Streaming video tv (italiano super welter)

DIRETTA PAPASIDERO VS DI CARLANTONIO: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta di Papasidero vs Di Carlantonio sarà l’appuntamento di spicco oggi per gli appassionati italiani di boxe, che infatti alle ore 22.30 di questa sera, sabato 16 ottobre 2021, potranno seguire l’incontro in programma al PalaSantoro di Roma, che metterà in palio il titolo di campione d’Italia dei pesi super welter tra Marco Papasidero e Mirko Di Carlantonio, clou di una sessione organizzata da Fedele Bellusci, ex campione Intercontinentale Ibf dei pesi Superleggeri e oggi organizzatore di incontri di pugilato con la sua Bellusci Boxing Promotion.

Papasidero vs Di Carlantonio sarà la rivincita del precedente match che era stato disputato lo scorso 23 luglio a Maccarese di Fiumicino: la scorsa volta finì in parità (95-95; 95-94, 94-95), anche oggi dovrebbe dunque essere un incontro sul filo dell’equilibrio e dell’incertezza, ma naturalmente solo sul ring di Roma scopriremo se sarà davvero così.

DIRETTA PAPASIDERO VS DI CARLANTONIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL MATCH DI BOXE

La diretta tv di Papasidero vs Di Carlantonio non sarà garantita, tuttavia possiamo segnalare che il match di boxe per il Campionato italiano dei pesi super welter da Roma sarà trasmesso in diretta streaming video su gazzetta.it, il sito Internet della Gazzetta dello Sport che già aveva trasmesso l’incontro dello scorso luglio fra questi due pugili.

DIRETTA PAPASIDERO VS DI CARLANTONIO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Papasidero vs Di Carlantonio, dobbiamo ricordare che Marco Papasidero vanta nella propria carriera da pugile professionista un bilancio di 9-2-4, mentre numeri un pochino migliori sono quelli di Mirko Di Carlantonio (11-7-1), che di conseguenza potremmo considerare leggermente favorito, anche se è davvero difficile sbilanciarsi in pronostici dopo l’incertissimo match andato in scena appena tre mesi fa tra gli stessi pugili.

Nella serata di boxe a Roma ci saranno anche altri incontri a fare da contorno a Papasidero vs Di Carlantonio: nei pesi massimi leggeri si sfideranno Eric Sidjou e Oronzo Birardi; nei pesi massimi si sfideranno Paolo Alfonso Damiani e Ricky Gamble; nei pesi medi ecco il match Giovanni Sarchioto vs Angel Mario Castillo e nella stessa categoria si affronteranno pure Andrea Angelocore e Luigi Mantegna. Infine, nella categoria super welter, proprio come il match clou Papasidero vs Di Carlantonio, sarà trasmesso su gazzetta.it pure Francesco Sarchioto vs Valerio Mazzulla.



