Diretta/ Parma Brescia streaming video tv: vetta perduta (Serie B)

DIRETTA PARMA BRESCIA: IACHINI VUOLE GIÀ LASCIARE IL SEGNO!

Parma Brescia, in diretta mercoledì 1 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Vetta perduta per le Rondinelle dopo la sconfitta interna nel big match contro il Pisa. Dopo tre vittorie consecutive il Brescia non è arrivato all’acuto che l’avrebbe portato in fuga al primo posto, lasciando la prima posizione proprio ai toscani, ma la squadra di Pippo Inzaghi mantiene comunque il secondo posto in classifica.

Il Parma ha riacciuffato in extremis il pari contro il Como in una partita difficile grazie a un gol di Inglese, restando a +3 sulla zona play out con l’arrivo di Iachini che ora dovrà portare a una svolta almeno verso la zona play off per i gialloblu. Il 22 dicembre 2019 in Serie A le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta allo stadio Tardini, con un pareggio per 1-1 come risultato finale. Il 10 settembre 2017 il Brescia ha vinto 0-1 nel suo ultimo successo a Parma, gli emiliani non battono le Rondinelle in casa dal 2-0 del 29 agosto 2010.

DIRETTA PARMA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Parma Brescia, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Parma Brescia, match che andrà in scena all’Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Schiattarella, Juric, Coulibaly; Vazquez; Inglese, Tutino. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Tramoni; Palacio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Parma Brescia in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 2.30 mentre viene fissato a 3.20 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 3.15 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.

