Diretta/ Parma Cittadella streaming video tv: ducali, troppi alti e bassi (Serie B)

DIRETTA PARMA CITTADELLA: SERVE UNA GRANDE PROVA!

Parma Cittadella, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Troppi alti e bassi per i Ducali finora con l’ultima sconfitta di Palermo che ha confermato questa tendenza, col Parma che ha perso per l’ennesima volta nella stagione la chance per avvicinare i primi due posti in classifica.

Diretta/ Palermo Parma (risultato finale 1-0) video tv: la decide Marconi!

Ancora un pareggio per il Cittadella che in campionato non subisce gol da 4 partite consecutive, una prova di forza della difesa granata anche se l’attacco è riuscito ad andare a segno solo in occasione della vittoria di Perugia, con i veneti che restano a metà classifica, ancora a -4 dalla zona play off. L’11 marzo 2022 è terminato 1-1 l’ultimo precedente al “Tardini” tra le due squadre, ultima vittoria del Parma l’1-0 del 19 febbraio 2008 mentre i veneti non sono mai usciti vittoriosi dai confronti in Emilia.

DIRETTA/ Cittadella Modena (risultato finale 0-0) video tv: reti bianche al Tombolato

PARMA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Perugia Cittadella (risultato finale 0-2): Beretta-Magrassi, colpo veneto!

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Parma Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Corvi, Delprato, Osorio, Oosterwalde, Valenti, Juric, Sohm, Hainaut, Vasquez, Tutino, Benedyczak. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati, Cassandro, Perticone, Visentin, Donnarumma, Vita, Pavan, Mastroantonio, Loris Varela, Antonucci, Beretta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.











© RIPRODUZIONE RISERVATA