DIRETTA/ Parma Cosenza streaming video tv: Miele è l’arbitro designato

DIRETTA PARMA COSENZA: L’ARBITRO

La sfida dello stadio Tardini di Parma tra Parma e Cosenza sarà diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, della sezione di Nola, nella 13^ giornata del campionato di Serie B. Fino a questa gara, il fischietto campano in stagione ha diretto 4 scontri nel campionato di serie B, incrociando il Cosenza nella gara del quarto turno, chiusa in pareggio con il punteggio di 1 – 1 sul campo del Perugia.

Dando uno sguardo più ampio, notiamo che in stagione per l’arbitro di Nola il tabellino personale parla di 24 cartellini gialli, due rossi e altrettanti calci di rigore assegnati, sempre nella cadetteria. Va infine ricordato che in tale occasione al Tardini i suoi assistenti saranno Carbone e Margani come guardalinee e Iacobellis come quarto uomo: postazione VAR con Maresca e assistente Prenna.

DIRETTA PARMA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Cosenza sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

IN CERCA DI UNA SVOLTA

Parma Cosenza, in diretta domenica 21 novembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Emiliani al bivio dopo il crollo di Lecce, seguito alle due vittorie consecutive contro Cittadella e Vicenza che avevano portato maggiore fiducia e la speranza di una risalita in classifica che è rimasta frenata con gli emiliani che restano al momento a +2 dal Cosenza e nella zona play out.

Il Cosenza che è proprio l’avversario di turno dei silani e che è arrivato alla sosta con una fase altrettanto difficile attraversata, con due ko di fila contro il Lecce e nel derby contro la Reggina, che vincendo al “San Vito-Marulla ha interrotto un tabù lunghissimo negli scontri diretti. Unico incrocio recente tra le due squadre, la sfida di Coppa Italia dello scorso anno del 25 novembre 2020, fu il Parma ad avere la meglio con una doppietta di Brunetta.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Parma Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Enzo Maresca schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon; Delprato, Osorio, Danilo, Coulibaly; Juric, Schiattarella; Man, Brunetta, Mihaila; Tutino. Risponderà il Cosenza allenato da Marco Zaffaroni con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero, Boultam, Anderson; Gori, Caso.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Parma Cosenza: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1.50 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 4.20 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 6.50 volte quanto messo sul piatto.

