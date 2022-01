DIRETTA/ Parma Crotone video streaming tv: ci sono solo due precedenti in Serie A

DIRETTA PARMA CROTONE: I TESTA A TESTA

Parma Crotone si avvicina: la tradizione di questa partita è parecchio scarsa, tanto che le due squadre si sono affrontate soltanto due volte nella storia. È successo comunque di recente, vale a dire nell’ultimo campionato di Serie A: entrambe infatti sono retrocesse. Il quadro è netto, anche se stiamo parlando di sole due partite non si può non notare che entrambe le sfide sono state vinte dal Crotone, che a fine dicembre si era preso un 2-1 allo Scida per poi replicare a fine aprile al Tardini. Qui era finita con un pirotecnico 4-3, ma entrambe le squadre erano ormai condannate alla Serie B; ad ogni modo quel sabato il Crotone si era portato in vantaggio al quarto d’ora con Lisandro Magallán ma era stato subito ripreso da Hernani, poi però era arrivato il doppio colpo Simy-Adam Ounas a chiudere il primo tempo.

Nella ripresa, tra il 49’ e il 54’ il Parma aveva pareggiato con Gervinho e Valentin Mihaila, ma la rete decisiva a favore del Crotone era arrivata al 69’ con un rigore trasformato da Simy. A corredo di questo quadro possiamo anche aggiungere che Beppe Iachini ha incrociato per 13 volte il Crotone, ottenendo 6 vittorie e 3 pareggi a fronte di 4 sconfitte; l’ultimo match casalingo aveva visto l’attuale tecnico del Parma battere 2-1 gli squali sulla panchina del Sassuolo, era il dicembre 2017 e i gol decisivi li avevano segnato Edoardo Goldaniga e Matteo Politano, poi autorete di Francesco Acerbi e nel finale rigore parato da Alex Cordaz ad Alessandro Matri. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PARMA CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Parma Crotone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARMA CROTONE: TUTTO FACILE PER IACHINI?

Parma Crotone, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Pur essendo la sfida che formalmente chiude il girone d’andata per le due compagini, si tratta di un match che potrebbe avere il sapore dell’ultima occasione sia per il Parma in chiave play off sia per il Crotone in chiave salvezza, visti i ritardi già accumulati dalle due squadre.

Il Crotone è terzultimo, staccato di 4 lunghezze dal Cosenza e dalla prospettiva di giocare almeno i play out. Il Parma è a +3 dal quintultimo posto, i Ducali devono guardarsi le spalle ma vincendo questo recupero potrebbero coltivare ancora speranze di rincorsa verso l’ottavo posto. Il 24 aprile 2021 le due squadre si sono affrontate in Serie A a Parma, praticamente già certe della retrocessione; ne è scaturito uno spettacolare 3-4 in favore dei calabresi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Parma Crotone, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Giuseppe Iachini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Buffon, Danilo, Vazquez, Delprato, Benedyczak, Sohm, Schiattarella, Cobbaut, Inglese, Inglese, Rispoli. Risponderà il Crotone allenato da Francesco Modesto con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Festa; Visentin, Canestrelli, Cuomo; Mogos, Calapai, Awua, Sala; Borello, Giannotti; Maric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

