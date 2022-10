Diretta/ Parma Reggina streaming video tv: calabresi al comando (Serie B)

DIRETTA PARMA REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Parma Reggina, in diretta sabato 15 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B. Calabresi al comando della classifica dopo l’ultima, importate vittoria nel derby contro il Cosenza con un rotondo 3-0. Successo che ha permesso alla Reggina di riscattare la sconfitta subita a Modena e che ha rappresentato la quinta vittoria nelle ultime 6 sfide di campionato disputate dagli amaranto.

Il Parma è reduce da un pari senza reti sul campo del Pisa, terzo risultato utile consecutivo per i Ducali dopo le vittorie contro Ascoli e Frosinone ma i gialloblu restano ancora settimi, a 5 punti dalla Reggina che divide il primo posto col Bari e a -3 dalle terze, Ternana e Brescia. Il 5 marzo scorso è terminato in parità, 1-1, l’ultimo match al “Tardini” tra le due squadre col Parma che ha vinto per l’ultima volta in casa contro la Reggina in Serie A, il 16 dicembre 2007 col punteggio di 3-0. I calabresi non vincono in Emilia dall’1-2 del 20 dicembre 2003, sempre in Serie A.

PARMA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Parma Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Parma Reggina, match che andrà in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma. Per il Parma, Fabio Pecchia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola, Coulibaly, Circati, Romagnoli, Oosterwalde, Juric, Bernabe, Man, Vasquez, Tutino, Inglese. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Cicerelli.

PARMA REGGINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Parma Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Parma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

