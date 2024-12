PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: INZAGHI E PECCHIA A CONFRONTO!

Andiamo a studiare le probabili formazioni Inter Parma, che fanno riferimento alla partita in programma alle ore 18:00 di venerdì 6 dicembre: inizia a San Siro la 15^ giornata di Serie A 2024-2025, con un’Inter che domenica scorsa si è fermata al gol annullato a Lautaro Martinez a Firenze prima di tornare negli spogliatoi per l’improvviso malore di Edoardo Bove, uno shock certamente anche per la squadra nerazzurra che si prepara ora a tornare in campo per continuare a inseguire lo scudetto, che sarebbe il secondo consecutivo ma che ovviamente non è scontato per la presenza di parecchia concorrenza, a cominciare dal Napoli capolista.

Il Parma fino a questo momento si è tenuto lontano dai guai ma sa bene di nonpotersi rilassare: la zona retrocessione è tutt’altro che lontana, i ducali stanno facendo bene in quanto a prestazioni ma la sensazione è che abbiamo lasciato indietro punti che alla fine potrebbero pesare, ma domenica scorsa hanno fatto un grande colpo fermando la striscia della Lazio e prendendosi un’importante vittoria al Tardini. Vedremo allora cosa succederà questa sera al Giuseppe Meazza, nel frattempo facciamo la nostra rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni Inter Parma.

INTER PARMA, QUOTE E PRONOSTICO

Con le probabili formazioni Inter Parma scopriamo anche una squadra nerazzurra largamente favorita secondo le quote previste dall’agenzia Snai: il segno 1 per la vittoria dell’Inter vale appena 1,17 volte quanto messo sul piatto, per contro invece il segno 2 che regola il successo del Parma vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente addirittura a 14,00 volte l’importo che avrete pensato di investire, infine con il segno X per il pareggio questo bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 8,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

LE SELTE DI INZAGHI

Come sempre Simone Inzaghi ha soprattutto due dubbi come vediamo nelle probabili formazioni Inter Parma: il primo in difesa con un Acerbi sulla fase del pieno recupero che potrebbe scalzare De Vrij, il secondo a destra dove Dumfries rimane favorito su Darmian, per il resto però non è detto che l’allenatore nerazzurro confermi tutta la sua squadra perché, ad esempio, Bisseck è un nome spendibile per il turnover e lo stesso vale in attacco con Arnautovic, Taremi e ora anche Joaquin Correa, così da far rifiatare almeno uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram anche in vista degli impegni di Champions League (più che la Coppa Italia).

Con Sommer e Alessandro Bastoni a completare il reparto arretrato, a sinistra nell’Inter che sfiderà il Parma dovrebbe giocare Dimarco; a centrocampo invece scalpita come sempre Frattesi, ma è difficile che Inzaghi si privi delle due mezzali titolari Barella e Mkhitaryan così come del resto di Calhanoglu (nel qual caso sarebbe l’ex Cagliari a giocare in cabina di regia) e dunque la squadra per venerdì a San Siro sembra comunque essere fatta, vedremo poi se le decisioni finali corrisponderanno a queste ipotesi.

GLI 11 DI PECCHIA

Va ricordato nelle probabili formazioni Inter Parma che Fabio Pecchia dovrà rinunciare a Bernabé fino a gennaio, di fatto il suo posto lo prende Sohm che arretra nella zona mediana per fare coppia con Mandela Keita, entrambi in questo momento sono favoriti su Estevez, le cui quotazioni sono calate, e Hainaut. In difesa, davanti a Suzuki, con l’indisponibilità di Osorio e Circati è sempre Delprato a giocare come titolare con Balogh; a destra agisce dunque Wojo Coulibaly mentre sulla corsia sinistra c’è Valeri, che possiamo sicuramente citare come uno dei migliori calciatori del Parma nella prima parte della stagione.

Per quanto riguarda invece la zona offensiva dei ducali, Pecchia dovrebbe confermare Bonny che pur essendo giovane sta offrendo garanzie; con il rientro di Benedyczak ci sono più opzioni sulle corsie laterali ma a San Siro i titolari dovrebbero essere Man e Cancellieri, quest’ultimo è in vantaggio su Mihaila e Almqvist mentre a fare il centrale di questo reparto potrebbe essere Haj Mohammed, invece con i due nazionali rumeni titolari potrebbe essere Cancellieri a spostarsi dentro il campo, anche in questo caso tra poche ore scopriremo cosa effettivamente sceglierà Pecchia per affrontare questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; M. Keita, Sohm; Man, Haj Mohammed, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia