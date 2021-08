Diretta/ Pergolettese Juventus U23 streaming video tv: rilancio bianconero (Serie C)

Pergolettese Juventus U23, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Giuseppe Voltini di Crema, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. I giovani bianconeri cercano il rilancio dopo una stagione discreta ma non eccezionale. Nel 2020 la Juventus U23 ha alzato al cielo la Coppa Italia di Serie C, l’anno scorso è arrivata comunque la qualificazione ai play off, poi perduti contro la Pro Vercelli, ma l’obiettivo è spostarsi in maniera più decisa verso la colonna sinistra della classifica. L’esordio in Coppa Italia contro la Pro Sesto, con la rimonta da 2-0 a 2-3 maturata ai supplementari, è stato senz’altro incoraggiante dal punto di vista del carattere.

La Pergolettese invece la Pro Vercelli l’ha appena affrontata, nel promo turno di Coppa Italia di Serie C, e pur mostrando grande solidità dal punto di vista difensivo e chiudendo i tempi supplementari sullo 0-0, è stata costretta a cedere ai calci di rigore. Per i cremaschi l’obiettivo stagionale è sempre fissato su una tranquilla salvezza, strada facendo si potrà correggere il tiro ma l’anno scorso la permanenza in C è stata comunque ottenuta a una buona quota punti, 44, obiettivo di riferimento da rincorrere anche in questa stagione.

DIRETTA PERGOLETTESE JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pergolettese Juventus U23 non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PERGOLETTESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Pergolettese Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Voltini. Per la Pergolettese, Stefano Lucchini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Soncin; Piccardo, Lambrughi, Lucenti, Villa; Zennaro, Arini, Perseu; Varas, Cancello, Vitalucci. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Israel; Barbieri, Poli, De Winter, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Soulè, Cudrig, Sekulov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Voltini di Crema, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pergolettese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



