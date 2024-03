DIRETTA/ Perugia Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, oggi 9 marzo 2024)

DIRETTA PERUGIA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Perugia Ancona vede affrontarsi due squadre che in classifica si ritrovano rispettivamente al quarto e quindicesimo posto. Padroni di casa che hanno collezionato 52 punti in questo campionato con 35 gol fatti e 28 reti subite in 30 partite. Il miglior marcatore della squadra di casa risulta essere il senegalese Sylla. Tuttavia, l’attaccante ha realizzato solamente tre reti in maglia Perugia mentre le restanti 5 con i biancorossi della Vis Pesaro.

Iervolino: "Acquisto della Salernitana regolare"/ "Dossier? Gravina non lo conoscevo neppure"

Dall’altra parte il bomber degli ospiti risulta essere l’ex calciatore della Feralpisalò Alberto Spagnoli con 12 gol all’attivo. L’attaccante ha realizzato una doppietta nello scorso turno di campionato giocato contro la Fermana, vinto con il risultato di 2-1. La classifica evidenzia gli ospiti al quindicesimo posto con 33 punti, conditi da 35 gol fatti e 43 subiti. Una vittoria per gli ospiti significherebbe allontanare la zona retrocessione, distante appena un punto rappresentata dalla Spal. (Marco Genduso)

Diretta/ Bayern Monaco Lazio (risultato finale 3-0): i bavaresi ribaltano l'andata! (5 marzo 2024)

PERUGIA ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Ancona sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Ancona e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

UNA GRANDE CLASSICA

Perugia Ancona, in diretta sabato 9 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la sconfitta pesante subita a Chiavari, il Perugia ha l’obbligo morale di rialzarsi. Per ora, tutti i discorsi sulla classifica devono essere accantonati; l’importante è riprendersi e dimostrare carattere, mostrando di essere uomini prima di tutto. Le parole dure del tecnico Formisano e del direttore sportivo Giugliarelli devono aver lasciato il segno su un gruppo che, nonostante alcuni errori, è sempre stato presente fino ad ora.

DIRETTA/ Gubbio Arezzo (risultato finale 2-0): bis con Bernardotto al 105'! (Serie C, 5 marzo 2024)

L’occasione per riscattarsi è rappresentata da una partita molto sentita contro un Ancona che arriva rinfrancato dalla vittoria nel derby contro la Fermana e desideroso di punti per allontanare la minaccia dei playout. I Grifoni, invece, devono riprendere la loro marcia per dimostrare che la sconfitta in Liguria è stata solo un incidente di percorso. Dopo una batosta del genere, o ci si rialza o si affonda; non ci sono alternative.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ANCONA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Ancona, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Lewis, Souare; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Ricci; Vazquez, Seghetti. Risponderà l’Ancona allenato da Gianluca Colavitto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Perucchini; Marenco, Pasini, Cella; Clemente, Saco, Gatto, Basso, Martina; Moretti, Cioffi.

PERUGIA ANCONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Ancona ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Ancona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA