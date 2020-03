Diretta Pesaro Treviso/ Streaming video tv: occasione per la De’ Longhi (basket A1)

Pesaro Treviso vale per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: alla Vitrifrigo Arena squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 8 marzo. Grande occasione per la De’ Longhi, che prima della lunga sosta aveva fatto qualche passo avanti verso la salvezza ma resta sempre in posizione pericolante, soprattutto perché da dietro due delle tre avversarie dirette stanno risalendo la corrente: i veneti giocano sul parquet dell’ultima in classifica, ormai condannata alla retrocessione e in forte calo anche dal punto di vista del progetto. Il presidente Ario Costa ha espresso parole di fiducia ma anche rassegnazione nel commentare la Coppa Italia che Venezia ha vinto proprio nella città adriatica; ormai la salvezza sul campo è una chimera per la Vuelle ma bisognerà provare a chiudere la stagione in maniera positiva, dall’altra parte la De’ Longhi sa che questa è una partita da vincere senza se e senza ma. Ora dunque vedremo quello che succederà nella diretta di Pesaro Treviso, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali della serata.

DIRETTA PESARO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

La De’ Longhi va a caccia di vittoria in Pesaro Treviso: la trasferta della Vitrifrigo Arena potrebbe rilanciare le ambizioni della formazione veneta, chiudendo virtualmente i conti con la salvezza e allo stesso tempo provando a portare i ragazzi di Max Menetti verso la corsa ai playoff. Al momento obiettivo non troppo vicino, anche per la presenza di tante squadre che possono migliorare il loro cammino; tuttavia una piazza ambiziosa come quella trevigiana deve sempre correre per il traguardo più alto possibile, chiaramente nessuno si illude che possa arrivare subito lo scudetto ma l’ingresso nelle prime otto va comunque perseguito. A Pesaro come detto le difficoltà finanziarie cominciano a farsi sentire: la società adriatica ha dato il via a una sorta di smantellamento già volto a preparare il terreno per la rinascita, che inevitabilmente prenderà corpo dalla Serie A2. Vedremo però se la Vuelle avrà le forze e l’orgoglio per chiudere in crescendo la stagione, difficile pensare all’ennesimo miracolo salvezza ma ci sono modi diversi per onorare l’impegno, cosa che gli stessi marchigiani hanno mostrato in passato.



