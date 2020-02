Diretta Venezia Brindisi/ Streaming video Rai: oggi la finale Coppa Italia (Basket)

Venezia Brindisi, in diretta dalla Vitifrigo arena di Pesaro, è la partita di basket, in programma oggi, domenica 16 febbraio 2020, valida come finale di Coppa Italia di Basket A1: palla a due previsto questa sera alle ore 18,00. Eccoci alla vigilia di una finale che si annuncia a dir poco entusiasmante e spettacolare: con la diretta tra Venezia e Brindisi infatti oggi si consegnerà il trofeo di metà stagione, coppa che però fino ad ora nessuna delle due formazioni ha mai vinto. Si tratta quindi un match inedito e assolutamente da non perdersi e non solo per il primo trofeo in palio, ma anche per i protagonisti chiamati oggi in campo a Pesaro e per le magie che ci hanno regalato nel loro cammino per raggiungere la storia finale. I termini entusiasti non sono messi poi a caso. Basti ricordare che per la Reyer questa è poi la prima finale in assoluto per la Coppa Italia: Brindisi invece ha alle spalle solo un precedente, nel 2019 contro Cremona (perso ovviamente). Siamo dunque davvero impazienti di dare la parola al parquet di Pesaro per la diretta tra Venezia e Brindisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brindisi sarà disponibile sia in chiaro, con l’appuntamento su Rai Sport + HD al canale numero 57 del telecomando, sia su Eurosport 2, canale riservato ai possessori di un abbonamento. Ci sarà dunque anche una doppia possibilità di seguire questa partita di Coppa Italia in diretta streaming video, rivolgendosi al sito www.raiplay.it (accessibile gratuitamente per tutti) oppure abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare della stagione. Il sito www.legabasket.it resta infine punto di riferimento per il torneo, e dunque vi troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo a Pesaro. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VENEZIA BRINDISI: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta tra Venezia e Brindisi, è certo match da non perdersi stasera e non solo per il trofeo in palio, la Coppa Italia, mai vinta da due club, ma pure perché siamo certo che le due contendenti metteranno oggi in campo a Pesaro una sfida davvero di grandissimo valore tecnico e sportivo. Dopo tutto lo abbiamo già visto in questa Final Eight della Coppa Italia A1: sia la Reyer che i pugliesi hanno sempre dato spettacolo, pur contro avversari di grandissimo valore e ben più abituati a contendersi trofei e a vivere finali. Ma andiamo con ordine e ricordiamo come le due finaliste di oggi sono arrivate fino a qui. Parliamo dunque da Venezia che dopo aver battuto con sorpresa Virtus Bologna (capolista nel campionato di Serie A1) con il risicatissimo risultato di 82-81 dopo i tempi regolari, ha pure messo in riga la più quotata Milano. L’Olimpia, con forse la testa più sull’Eurolega che in coppa, ha dunque incassato il KO per 67-63, lasciando agli orogranata la tanto attesa finale. Non meno scintille ci ha regalato Brindisi: i pugliesi ai quarti di finale del tabellone hanno infatti combattuto una battaglia punto a punto contro una tenacissima Sassari, che però si è dovuto arrendere sil 91-86. Non sono stati poi grandi problemi per la formazione di Vitucci in semifinale contro la Fortitudo Bologna, battuta con il comodo risultato di 78-53. E’ stato dunque per entrambe le contendenti un percorso fantastico e ricco di emozioni fino alla finalissima di questa sera: chissà chi oggi riuscirà a sollevare la coppa per la prima volta nella sua storia?



