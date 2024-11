DIRETTA PESCARA MILAN FUTURO, FINALMENTE IN CAMPO!

Dopo circa un mese di attesa, andrà in campo anche la diretta Pescara Milan Futuro valida per la nona giornata del Girone B di Serie C. La partita si sarebbe dovuta giocare lo scorso 12 ottobre ma andrà in campo il 21 novembre 2024 con calcio d’inizio fissato alle 20,45. Il Pescara di Baldini sta volando ed è ancora primo in classifica con un vantaggio di tre punti su Ternana ed Entella e con la possibilità di tentare la fuga. Fermo al 18esimo posto, invece, il Milan Futuro di Bonera che ha pareggiato le ultime due partite e ha vinto solo due volte in questa stagione.

DIRETTA PESCARA MILAN FUTURO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pescara Milan Futuro sarà trasmessa da Sky o dai servizi streaming di Sky GO e NOW TV. Sarà anche possibile rimanere aggiornati sullo svolgimento della partita attraverso la nostra diretta testuale che vi fornirà il racconto del match.

PESCARA MILAN FUTURO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le possibili scelte dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni per questa partita. Baldini conferma il suo 4-3-3 con Staver e Crialese come terzini chiamati a supportare un tridente con Bentivegna e Canigiano sulle fasce. L’unica punta sarà Vergani con Valzania e Meazzi chiamati ad inserirsi dal centrocampo.

Giocherà a specchio il Milan Futuro di Bonera che si affida ancora a Zukic e Bartesaghi come centrali di difesa con Malaspina in mediana supportato da Zeroli e Jimenez. Sandri, Longo e Traoré completeranno il tridente offensivo con Camarda che dovrebbe rimanere a disposizione di Fonseca per la Serie A.