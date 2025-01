DIRETTA PESCARA RIMINI, LA VETTA E’ DISTANTE TRE PUNTI

Sabato pomeriggio 11 gennaio 2025 alle ore 17:30 si terrà la diretta Pescara Rimini dallo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia. Questa partita per i biancazzurri rappresenta la possibilità di rimanere incollati al treno che porta alla vetta, traguardo questo raggiungibile specialmente nel caso in cui nè la Virtus Entella nè la Ternana riuscissero a fare risultato nel corso della ventiduesima giornata di campionato che si sta disputando nel weekend. Entrambe le squadre sono però reduci da sconfitte maturate nel turno precedente.

I Delfini sono infatti stati sconfitti in trasferta dalla Torres perdendo un po’ di terreno sulle compagini che la precedono dato che queste hanno invece pareggiato e vinto a ridosso dell’Epifania. I biancorossi non hanno a loro volta combinato alcunchè di meglio perdendo fuori casa contro l’Entella capolista ma il settimo posto con ventinove punti nel girone B non può certo accontentare i romagnoli che devono infatti anche stare attenti sia al Pineto, a quota 28, che al quartetto fermo a 26 punti composto da Pianese, Ascoli, Carpi e Campobasso.

DIRETTA PESCARA RIMINI STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Questa diretta Pescara Rimini di Serie C è disponibile per gli iscritti all’emittente satellitare Sky. Su smart phone, pc e tablet sarà possibile vedere il match con l’applicazione di Sky Go ed in televisione la sfida sarà invece selezionabile al canale Sky Sport 251.

PESCARA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Rimini sono di difficile lettura se si pensa alle ultime uscite delle due compagini, coincise appunto con altrettante sconfitte. I padroni di casa potrebbero comunque scegliere di nuovo il modulo 4-3-3 con Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, De Marco, Squizzato, Dagasso, Bentivegna, Merola e Cangiano. Alla stessa maniera non è del tutto impossibile escludere l’utilizzo del 3-5-1-1 da parte della compagine ospite con Colombi, Lepri, Bellodi, Megelaitis, Longobardi, Garetto, Fiorini, Piccoli, Falbo, Chiarella ed Ubaldi.

DIRETTA PESCARA RIMINI, LE QUOTE

Comparando le quote della diretta Pescara Rimini possiamo evidenziare ad esempio tramite Snai che i biancazzurri partono nettamente da favoriti alla vigilia e l’1 viene pagato così a solo 1.80. Gli ospiti emiliani hanno invece più o meno le stesse chances di tornare a casa con una vittoria in tasca, con il 2 fissato a 4.00, rispetto alle probabilità che si possa concretizzare un pareggio, con l’x dato infine a 3.25.