La Torres inizia la partita subito con un gran ritmo. Nei primi minuti finali del match, di fatto, i padroni di casa riescono a creare ben due occasioni. La prima arriva con il diagonale di Guilebre respinto da Plizzari. Mentre il secondo tentativo dei sardi è di Fischllaner: pallone che termina di poco fuori.

A parte un colpo di testa di Merola del Pescara, al minuto 15, che non produce nulla, è la Torres a rendersi pericolosa colpendo infatti una traversa con un’altra conclusione di Fischllaner.

Poco prima della mezz’ora, invece, Zaccagno si fa trovare pronto nell’anticipare De Marco con un’ ottima uscita bassa. Mentre il gol vittoria arriva al 40′, ovvero quando il portoghese Varela Djamanca riesce a battere Plizzari con un bel diagonale. Anche ad inizio secondo tempo bisogna segnalare un’occasione per la Torres.

VIDEO TORRES PESCARA, SUCCESSO MERITATO DEI PADRONI DI CASA

Il Pescara lascia molto l’iniziativa del gioco alla Torres per poi provare ad avanzare senza riuscire però a creare dei contropiedi efficaci.

La Torres colpisce il palo con Varela Djamanca e continua ad attaccare, visto che ci prova con Fischllaner: pallone che si spegne sul fondo. Mentre il Pescara, di fatto, si fa vedere davanti solo all’80’ con il cross dalla sinistra di Cangiano per Meazzi che, però, non riesce ad impattare con la sfera.

Il Pescara di Silvio Baldini continua ad attaccare, ma senza rendersi realmente pericoloso. La Torres, dunque, riesce a centrare tre punti che lo lanciano in classifica. I sardi, infatti, sono quarti in classifica con soli due punti di svantaggio dal terzetto di vetta formata da Ternana, Virtus Entella e, per l’appunto, il Pescara.

