Solamente due testa a testa nella storia di Pianese Gubbio, una partita che si può definire quasi inedita per quel poco che si è giocata. Infatti gli unici precedenti sono quelli della stagione 2015/2016 quando il match andò in scena in Serie D.

All’andata è finita 1-1 con gol di Balistreri per il Gubbio al 17esimo e Golfo per la Pianese al minuto quarantacinque. Al ritorno invece il Gubbio ha vinto in trasferta grazie al primo gol stagionale di Sedrick Palombo al 28′. Per la Pianese non c’è mai stato il piacere di battere il Gubbio e magari proprio in questa sfida casalinga potrebbe arrivare il primo successo. D’altro conto c’è una squadra che ha già dimostrato seppure quasi 10 anni fa di dire la propria in questo testa a testa che andrà in scena questo venerdì 25 ottobre 2024 con il ritorno che invece si disputerà il 9 marzo 2025. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PIANESE GUBBIO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

PUNTI PER LA ZONA PLAYOFF

L’undicesima giornata del Girone B di Serie C si aprirà con la diretta Pianese Gubbio con il calcio d’inizio fissato alle 20,30. In campo andranno due squadre che si giocheranno la zona playoff e cercano i tre punti per solidificare la loro posizione. I padroni di casa della Pianese sono al decimo posto e arrivano da tre risultati utili consecutivi terminati con lo 0 a 0 in casa del Rimini. Ha perso contro il Pontedera, invece, il Gubbio di Taurino che si trova al settimo posto con la voglia di riscattarsi.

PIANESE GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo la partita andando a vedere quali sono le probabili formazioni di questa sfida. La Pianese di Prosperi scenderà in campo con un 3-5-2 dove Mignani e Falleni saranno i riferimenti offensivi. Boccadamo e Nicoli agiranno sull’esterno mentre Pacciardi, Pollidori e Remy dovrebbero completare la difesa.

Sarà 3-4-1-2, invece, per il Gubbio di Taurino che punterà molto sul lavoro da trequartista di Rosaia chiamato ad agire dietro Giovannini e Tommasini. David e Corsinelli saranno i due esterni di centrocampo con il compito di fare le due fasi a sostegno di difesa e attacco.

PIANESE GUBBIO, LE QUOTE

In questa undicesima giornata di Serie C, girone B, è in programma anche il match tra Pianese e Gubbio. Cosa dicono i bookmakers? Chi vincerà la sfida in diretta questa sera alle 20.30? Lo scopriremo molto presto ma intanto andiamo a vedere cosa dicono le quote riguardo al match di Serie C. Secondo la Betsson, la vittoria dei padroni di casa è meno probabile di quella degli ospiti: è quotata infatti a 2.95. Il 2 degli ospiti è dato a 2.35 mentre il pareggio viene quotato più o meno come il successo della Pianese, a 2.97.