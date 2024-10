La diretta Rimini Pianese, ore 15.00 di sabat, sarà già uno scontro in zona play off tra due formazioni che si sono già ben distinte in questo avvio di campionato. I romagnoli sono reduci da un pareggio in casa dell’Arezzo, dopo tre vittorie consecutive che avevano regalato un balzo in avanti considerevole in classifica i biancorossi hanno raccolto però un solo punto nelle ultime due partite disputate.

Diretta/ Pianese Carpi (risultato finale 1-0): Boer salva su Saporetti! (Serie C, 13 ottobre 2024)

La Pianese arriva all’appuntamento sulla cresta dell’onda di due vittorie consecutive, per la formazione toscana al successo esterno sul Milan Futuro ha fatto seguito la vittoria interna contro il Carpi e questo ha permesso alla Pianese di agganciare proprio il Rimini in classifica a quota 12 punti, allontanando così le squadre posizionate nella zona più calda della graduatoria del girone C.

Diretta/ Arezzo Rimini (risultato finale 1-1): palo di Gucci! (Serie C, 13 ottobre 2024)

DIRETTA RIMINI PIANESE IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Rimini Pianese in streaming video e tv sarà trasmessa come sempre sul satellite da Sky, che come broadcaster del campionato di terza serie offrirà la visione dell’incontro a tutti i suoi abbonati. Per tutti coloro che avranno bisogno di seguire in remoto la partita con una connessione internet, sarà possibile avendo sottoscritto un abbonamento a Now Tv.

RIMINI PIANESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna quelle che potranno essere le probabili formazioni schierate in campo per la diretta Rimini Pianese. Per il Rimini 3-5-2 con una difesa a tre formata da Longobardi, Gorelli e Lepri davanti al portiere Colombi. A centrocampo sulle fasce spazio a Megelaitis e Falbo con un centrocampo con Garetto, Langella e Piccoli schierati dal 1′. In attacco Cernigoi e Parigi. Per la Pianese si parte con un 3-4-2-1 con Boer a difesa della porta e una difesa a tre schierata dal 1′ con Polidori, Indragoli e Pacciardi. Quartetto di centrocampo con Boccadamo, Proietto, Simeoni e Nicoli, sul fronte offensivo Mastropietro e Colombo si muoveranno da trequartisti alle spalle di Mignani.

Diretta/ Milan U23 Pianese (risultato finale 0-1): i rossoneri chiudono in nove! (Serie C, 5 ottobre 2024)

RIMINI PIANESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sul match tra Rimini e Pianese ecco cosa propongono le agenzie di scommesse. Favoriti i padroni di casa romagnoli, quota per la vittoria del Rimini fissata a 2.00. L’eventuale pareggio viene quotato 3.05 mentre la quota per il successo esterno della Pianese si alza fino a 3.70.