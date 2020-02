Diretta Pianese Pro Patria/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

Pianese Pro Patria, diretta dall’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione Aia di Paola, è in programma per la ventiquattresima giornata del girone A della Serie C 2019-2020 alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020. Le ambizioni di classifica sono abbastanza diverse in Pianese Pro Patria: i padroni di casa infatti hanno 23 punti e di conseguenza devono pensare alla lotta per la salvezza, che attualmente vedrebbe i toscani in zona playout; la Pro Patria invece ha 31 punti e al momento sarebbe fuori di un soffio dai playoff, nei quali naturalmente la squadra di Busto Arsizio vorrà rientrare a fine campionato. La scorsa giornata è stata interlocutoria, perché ha portato un pareggio per 0-0 sia alla Pianese che era impegnata sul campo dell’Alessandria, sia al Pro Patria che ha invece impattato in casa con il Siena. Servirebbe però una vittoria per fare uno scatto più significativo: qualcuno ci riuscirà oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pianese Pro Patria; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE PRO PATRIA

Proviamo adesso a scoprire come potrebbero essere le probabili formazioni di Pianese Pro Patria. Mister Marco Masi potrebbe schierare i padroni di casa con questo 4-3-1-2: Vitali in porta, protetto da destra a sinistra dai difensori El Kaouakibi, Dierna, Cason e Gagliardi; a centrocampo il terzetto formato da Figoli, Regoli e Benedetti, mentre Catanese sarà il trequartista in appoggio ai due attaccanti Rinaldini e Manicone. La risposta di Ivan Javorcic dovrebbe invece prevedere il 3-5-2 per la sua Pro Patria: Tornaghi in porta, davanti a lui una retroguardia a tre con Molnar, Boffelli e Lombardoni; nel folto centrocampo a cinque invece i titolari potrebbero essere Cottarelli, Fietta, Ghioldi, Bertoni e Masetti da destra a sinistra; infine ecco Kolaj e Mastroianni a formare la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pianese Pro Patria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, dunque il segno 1 è proposto a 2,50, mentre poi si sale ma non di molto alla stessa identica quotazione per il segno X e il segno 2, che infatti per Snai sono quotati al medesimo valore di 2,90 volte la posta in palio.



