DIRETTA/ Picerno Campobasso video streaming tv: all’andata era finita in parità

DIRETTA PICERNO CAMPOBASSO: I TESTA A TESTA

Picerno Campobasso si è giocata soltanto una volta: mai prima di allora queste due squadre erano state avversarie in contesti ufficiali, e tra l’altro la partita di oggi pomeriggio sarà anche la prima di sempre per Leonardo Colucci contro la squadra molisana, perché nel match di andata l’allenatore del Picerno era ancora Antonio Palo, poi esonerato. Partita di andata che ovviamente era andata in scena al Nuovo Romagnoli: era il 24 ottobre e le due squadre avevano pareggiato 1-1, segnando un gol per tempo. La rete del vantaggio l’aveva messa a segno il Campobasso, ma di fatto a realizzarla era stato il Picerno perché si era trattato di un autogol del difensore centrale Manuel Ferrani; al 59’ a mettere le cose a posto aveva pensato Federico Gerardi.

In assenza di altri dati che riguardino i testa a testa, possiamo dire che il Campobasso ha giocato in Basilicata, nel corso di questa stagione, il 19 dicembre: si era trattato di un giorno positivo, perché per l’ultima giornata di andata nel girone C era stato battuto il Potenza, in una sfida diretta per la salvezza, grazie al gol messo a segno da Kevin Candellori quando il cronometro stava per arrivare all’ultimo minuto del primo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

PICERNO CAMPOBASSO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Picerno Campobasso di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter assistere al match, bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PICERNO CAMPOBASSO: I LUCANI VOGLIONO I PLAYOFF!

Picerno Campobasso, in diretta mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 19 presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per il recupero della 30^ giornata di Serie C. Squadre a caccia della tranquillità ormai a poche giornate dalla fine. Il Picerno potrebbe balzare di nuovo in zona play off vincendo questo recupero, al momento i lucani si trovano a -1 dal decimo posto nel girone C dopo l’ultima sconfitta interna subita per mano dell’Avellino.

Campobasso a +4 sul quintultimo posto e la zona play out ma con due partite in meno rispetto al Messina: dopo il tracollo nel secondo tempo sul campo del Foggia, i molisani proveranno a sfruttare i recuperi per mettere definitivamente in ghiaccio la questione salvezza. Il match d’andata allo stadio Nuovo Romagnoli si è risolto con un pareggio col risultato di 1-1, autogol di Ferrani ma lucani capaci di raggiungere il pareggio con Gerardi.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CAMPOBASSO

Le probabili formazioni della diretta Picerno Campobasso, match che andrà in scena allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Per il Picerno, Leonardo Colucci schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viscovo; Alcides, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Gerardi, Reginaldo. Risponderà il Campobasso allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Raccichini; Fabriani, Magri, Menna, Vanzan; Persia, Bontà, Tenkorang; Emmausso, Rossetti, Liguori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Picerno Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Picerno con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Campobasso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











