DIRETTA PINETO TERNANA, SQUADRE IN FORMA

L’obiettivo è dare continuità a quello che è stato l’ultimo risultato di entrambe le squadre. Infatti la diretta Pineto Ternana vede due formazioni che nella scorsa giornata di campionato hanno vinto. La gara andrà in scena venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20:30. I padroni di casa sono reduci dal prestigioso 2-1 sul campo dell’Arezzo, che dopo questa vittoria dista solo più 5 punti. Il 2025 era iniziato altrettanto bene in virtù del successo maturato tra le mura amiche contro il Sestri Levante.

La Ternana aveva iniziato l’anno nuovo così come aveva chiuso lo scorso ovvero con uno 0-0, prima con il Pescara e poi col Potendera. L’11 gennaio invece è arrivata la prima vittoria dell’anno solare: 2-1 al Gubbio targato Cicerelli e Romeo.

DOVE VEDERE DIRETTA PINETO TERNANA, STREAMING VIDEO

Per assistere da casa alla diretta Pineto Ternana dovrete abbonarvi a Sky precisamente al pacchetto Calcio. Questo è l’unico modo per guardare le gare di Serie C, stesso discorso per la diretta streaming visibile su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PINETO TERNANA

Il Pineto si schiererà secondo il modulo 4-3-3. Tra i pali Tonti, difeso da Baggi, Ingrosso, De Santis e Borsoi. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Germinario, Lombardi e Schirone mentre in attacco Bruzzaniti, Gambale e Chakir.

La Ternana scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta Vannucchi, retroguardia composta da Donati, Loiacono, Capuano e Martella. In mediana Corradini in coppia con De Boer con Romeo, Curcio e Cicerelli dietro a Cianci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PINETO TERNANA

A partire con i favori del pronostico è la Ternana a 1.65 contro l’1 fisso per il Pineto a 4.95. Una via di mezzo la X a 3.55. L’Over 2.5, almeno tre gol nel match, è dato a 2.05 con l’Under a 1.52.

