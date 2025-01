DIRETTA AREZZO PINETO, TOSCANI IN GRANDE FORMA!

Nell’affollatissima zona play off domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17:30 si sfideranno Arezzo e Pineto per la diretta Arezzo Pineto. I padroni di casa sono tra le squadre più in forma di questo campionato; infatti, insieme a Entella e Ascoli i toscani hanno totalizzato ben 11 punti nelle ultime cinque partite, vincendo tre match e pareggiandone due, quello contro l’Entella e l’ultimo contro la Vis Pesaro. Grazie all’ottimo rendimento gli aretini sono fuori dai guai, al sesto posto con un margine di 7 punti dal settimo. Assicurandosi almeno per ora la zona il play off.

Il Pineto al contrario dopo l’ottimo periodo di forma nel mese di novembre, con tre vittorie di fila su Pianese, Perugia e, soprattutto, Pescara, ha avuto una leggera flessione. È arrivata infatti la pesante sconfitta per 4-1 in casa dell’Entella e due pareggi in fila contro Rimini e Lucchese prima di tornare alla vittoria nel primo match del 2025 contro il Sestri Levante. Un periodo coinciso con il digiuno di gol di bomber Giovanni Bruzzaniti, a secco per tre partite di fila prima di tornare con una tripletta contro la Lucchese. Il precedente alla terza giornata del girone d’andata ha visto trionfare il Pineto per 3-1, ora l’Arezzo al Città di Arezzo vuole ricambiare il favore.

DIRETTA AREZZO PINETO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arezzo Pineto sarà in diretta su Sky Sport domenica 12 gennaio alle ore 17:30. Il match sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV su NOW TV, la piattaforma di streaming a pagamento di Sky e l’app Sky Go.

AREZZO PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Arezzo Pineto. L’Arezzo di Emanuele Troise dovrebbe optare per il 4-3-3 con Guccione, Pattarello e Tavernelli in avanti. A centrocampo, Santoro sarà affiancato da Mawuli e Renzi, mentre la difesa vedrà Montini, Gigli, Chiosa e Righetti a protezione del portiere Trombini.

Il Pineto di Tisci risponderà con un modulo speculare, affidandosi a Gambale come punta centrale, supportato da Bruzzaniti e Chakir. In mezzo al campo agiranno Lombardi, Germinario e Schirone, mentre in difesa ci saranno Hadziosmanovic,De Santis, Villa e Ienco davanti all’estremo difensore Tonti.

DIRETTA AREZZO PINETO, LE QUOTE

Per la diretta Arezzo Pineto i padroni di casa partono nettamente favoriti con una quota di 1.60 per il segno 1. Il Pineto, reduce da prestazioni altalenanti, è dato addirittura a 5.00, mentre il pareggio è quotato a circa 3.60. La partita potrebbe riservare pochi gol, con il NO GOL quotato 1.60.