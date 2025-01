VIDEO TERNANA GUBBIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Libero Liberati la Ternana si conferma in vetta alla classifica sconfiggendo anche il Gubbio per 2 a 1 . In avvio le Fere cercano di ruggire sin dalle prime fasi del match andando al tiro con Corradini ma sbattendo contro il portiere Venturi già verso il 4′ ed i Lupi non superano a loro volta la retroguardia avversaria con uno spunto di D’Ursi all’8′.

Il tecnico Fontana vede la sua squadra restare poi in inferiorità numerica a partire dalla mezz’ora di gioco per colpa dell’espulsione rimediata da D’Avino, a cui viene mostrato un rosso avendo fermato irregolarmente un Cicerelli lanciato ormai a rete. Proprio lo stesso Cicerelli sigla quindi il gol che consente ai rossoverdi di spezzare l’equilibrio iniziale al 32′ con un preciso calcio di punizione e fornisce anche poi l’assist a Romeo per la rete dell’immediato raddoppio intorno al 43′ segnata con un colpo di testa.

Nel secondo tempo la squadra di mister Abate manca il colpo del KO con Donati al 50′ e pure con Ferrante di testa al 52′. Nel finale i rossoblu riaprono invano la sfida con il gol realizzato da D’Ursi trasformando un calcio di rigore all’82’ concesso qualche attimo prima per l’intervento irregolare di Casasola eseguito nei confronti di David.

