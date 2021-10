Diretta Pisa Reggina/ Streaming video tv: continua il volo nerazzurro? (Serie B)

DIRETTA PISA REGGINA: ECCO LA CAPOLISTA!

Pisa Reggina, che sarà diretta dal signor Andrea Colombo, si gioca alle ore 16:15 di sabato 2 ottobre: appuntamento molto interessante per la 7^ giornata di Serie B 2021-2022, la capolista riparte all’Arena Garibaldi dopo il pareggio di Parma, che ha interrotto la striscia di vittorie ma confermato l’ottimo avvio per la compagine di Luca D’Angelo, che resta dunque al comando della classifica e oggi avrà un altro test importante e delicato per aumentare ancor più il distacco sulla concorrenza, o comunque fare un ulteriore passo avanti.

DIRETTA/ Reggina Frosinone (risultato 0-0) streaming video tv: un punto ciascuno!

La Reggina sta facendo bene: costruita con buone ambizioni (i playoff come obiettivo minimo), nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Frosinone ma resta comunque una squadra solida, con talento e ampie scelte nella rosa; per questo motivo la diretta di Pisa Reggina promette di essere una partita scintillante, e allora aspettando che arrivi il calcio d’inizio facciamo qualche valutazione su come i due allenatori potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Arena Garibaldi, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Pordenone Reggina (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Galabinov!

DIRETTA PISA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Reggina sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Reggina Spal (risultato finale 2-1): grande prova dei calabresi

PROBABILI FORMAZIONI PISA REGGINA

Nel 4-3-2-1 di D’Angelo per Pisa Reggina la presenza fissa è quella di Lucca, già 5 gol nello straordinario avvio di campionato: alle sue spalle può trovare spazio Masucci come uno tra Marsura e Mastinu, e allora rischia il posto Sibilli mentre Gucher potrebbe posizionarsi al centro del campo, sostituendo eventualmente Marius Marin, Nagy o Idrissa Touré. In difesa invece dovrebbe cambiare poco o nulla: a protezione di Nicolas avremo la coppia centrale formata da Leverbe e Antonio Caracciolo, con Hermansson e Birindelli a spingere sulle corsie.

La Reggina di Alfredo Aglietti gioca con un 4-2-3-1 nel quale Thiago Cionek e Regini sono schierati davanti a Micai, Lakicevic e Di Chiara fanno i terzini e la cerniera di centrocampo dovrebbe prevedere l’esperienza di Crisetig e Hetemaj, pur se Nicolò Bianchi ha possibilità di essere titolare. Avremo poi una zona di trequarti con Laribi che può strappare la maglia a Federico Ricci, Bellomo o Rivas; due di questi dovrebbero essere confermati, davanti Galabinov resta favorito su Denis e Montalto che rappresentano ottime alternative.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Pisa Reggina: la previsione di questo bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte l’importo investito, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la puntata mentre con il segno 2, su cui puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare una somma equivalente a 3,40 volte quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA