Video/ Reggina Frosinone (0-0) highlights, nessun gol al Granillo! (Serie B)

Termina 0-0 il match tra Reggina e Frosinone. Gara equilibrata che regala un punto a testa agli avversari. Gli amaranto per la prima volta nella loro storia rimangono imbattuti dopo 6 giornate di Serie B e si conferma in zona play-off: sesto posto a quota 10 punti, in coabitazione proprio dei ciociari. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Aglietti sarà in scena a Pisa mentre il Frosinone ospiterà allo Stirpe il Cittadella.

Video/ Cosenza Crotone (1-0) gol e highlights, il derby è dei silani (Serie B)

SINTESI PRIMO TEMPO

Aglietti sceglie il 4-2-3-1. Tra i pali Micai, linea difensiva composta da Lakićević, Cionek, Vasco Regini e Di Chiara. In mediana spazio a Hetemaj e Crisetig mentre in avanti ci sono Federico Ricci, Bellomo e Rivas in supporto di Galabinov, unica punta. Il Frosinone di Grosso replica con il 4-3-3. In porta Ravaglia, difesa con Zampano, Gatti, Szymiński e Cotali. In mediana Rohdén, Matteo Ricci e Boloca. Il tridente offensivo è invece composto da Garritano, Zerbin e Ciano. Subito un intervento duro di Gatti ai danni di Galabinov. Sazza fischia fallo. Inizio molto fisico al Granillo. Progressione di Zampano sulla fascia destra. Cross nel mezzo, ma Micai blocca. All’ottavo Bellomo impegna Ravaglia con un bel tiro dalla distanza: ottima risposta del portiere frusinate. Gli ospiti provano a replicare. Coast to coast di Gatti, che arriva al limite dell’area e con una bella finta libera un sinistro debole. Blocca Micai. Ospiti pericolosi con Luca Garritano. Sinistro velenoso in diagonale. Rohden non la prende e la palla finisce sul fondo. Reggina che avanza a piccoli passi. Federico Ricci trova la conclusione a due passi da Ravaglia, che respinge. Occasione comunque vana in quanto il centrocampista amaranto era in off-side.

Video/ Como Benevento (1-1) gol e highlights, i sanniti resistono in dieci (Serie B)

Al 20esimo Ciano bussa: punizione malandrina dalla destra. La palla rimbalza di fronte a Micai che ha i riflessi giusti per respingerla. Decisivo, sulla ribattuta, l’intervento di Cionek. Si rivede Garritano. Riparte sul passaggio in profondità di Ciano e accelera per anticipare Cionek. Conclude, ma la palla finisce tra le mani di Micai. Gialloblù ancora pericolosi poco dopo con Zerbin. L’attaccante controlla e calcia sul contropiede del Frosinone. Rapidissimo Micai a respingere e mettere il pallone in calcio d’angolo. Aumenta l’intensità dei ciociari. Al 29esimo Zampano penetra in area amaranto superando Crisetig, ma trova opposizione e perde palla. L’azione prosegue e il Frosinone recupera palla fiondandosi nuovamente in area avversaria. Federico Ricci rischia l’autorete con una deviazione al limite dell’area. Micai accompagna il pallone in calcio d’angolo. Il fratello, Matteo Ricci, poco dopo viene ammonito: primo cartellino giallo del match estratto al 34esimo. Subito dopo Dichiara prova il cross dalla linea di fondo dopo una bella azione della Reggina, blocca Ravaglia. Garritano invece tenta una conclusione, provvidenziale la deviazione in angolo di Cionek. Cartellino giallo per Crisetig dopo un intervento in ritardo su Rohden. Prima dell’intervallo ammonizione per proteste per Boloca. Ritmi bassi nella parte finale del primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Video/ Monza Pordenone (3-1) gol e highlights, reazione brianzola (Serie B)

SINTESI SECONDO TEMPO

Aglietti effettua un cambio durante l’intervallo. Resta negli spogliatoi Federico Ricci, fa il suo ingresso in campo Laribi. Il nuovo entrato si mette subito in mostra dialogando nello stretto con Rivas in area avversaria. L’honduregno cerca la conclusione d’esterno e la palla finisce in angolo. Ancora Reggina in avanti. Crisetig impatta di testa dal limite dell’area, ma schiaccia troppo il pallone, che va sul fondo. Frosinone che prova a graffiare in contropiede. Cotali avanza e cerca il cross basso. Lakicevic mette in calcio d’angolo. Giallo a Regini al 57esimo per aver intercettato una rimessa laterale per il Frosinone con le mani. Ritmo che si abbassa nella parte centrale del secondo tempo. Gran botta da fuori di Rivas, che però colpisce in pieno volto Szyminski. Il frusinate accusa il colpo ed esce momentaneamente dal campo.

Doppio cambio operato da Fabio Grosso. Escono dal campo Rohden e Zerbin, entrano Tribuzzi e Cicerelli. Laribi si mette in mostra provando una conclusione dalla destra. Ravaglia c’è. Doppio cambio per la Reggina. Fuori Bellomo e Galabinov, dentro Cortinovis e Montalto. Giallo per Garritano, dopo un fallo su Hetemaj. Altro cambio per il Frosinone: Novakovich per Ciano. Per i ciociari entra anche Lulic per un provato Garritano. Al 74esimo Cicerelli prova la conclusione di testa, Micai allunga in calcio d’angolo. Gialloblù in pressione. Palla in mezzo e confusione in area. Il pallone passa a pochi centimetri dalla linea di porta e Lakicevic mette in angolo. Nuova chance per gli ospiti. Gran palla in profondità di Cicirelli per Tribuzzi, che supera Cionek e scavalca Micai per poi vedersi fischiare fallo per un intervento scomposto su Cionek. Cambio Reggina, Bianchi per Crisetig. Grosso termina le sostituzioni possibili inserendo Casasola per Cotali. Entra Liotti per Rivas nel finale mentre Novakovich finisce sul taccuini degli ammoniti. Reggina a un passo dall’1-0 nel recupero con Cortinovis. Decisivo l’intervento di Ravaglia sul tiro a giro del giocatore.

CLOCCA QUI PER IL VIDEO REGGINA FROSINONE (da sky)

LEGGI ANCHE:

Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna SarriVideo/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)Video/ Genoa Napoli (1-2) gol e highlights: Petagna salva Spalletti (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA