Diretta Polonia Slovenia/ Streaming video Rai 2: prima semifinale (Europei volley)

Polonia Slovenia, in diretta dalla Spodek Arena di Katowice (Polonia) alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 18 settembre 2021, è la prima semifinale degli Europei di volley maschile 2021, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo, potremmo dire un “aperitivo” di lusso prima di gustarci stasera la seconda semifinale che vedrà in campo l’Italia. Intanto, già la diretta di Polonia Slovenia sarà molto interessante, anche perché i padroni di casa e campioni del Mondo in carica sono verosimilmente la principale favorita per il successo in questi Europei, anche grazie al fattore campo che si aggiunge all’assoluto valore della Nazionale polacca.

Guai comunque a sottovalutare una Slovenia che è arrivata in finale in due delle ultime tre edizioni degli Europei ed è dunque ormai una realtà consolidata della pallavolo internazionale. Gli sloveni avranno meno pressioni perché giocano contro i padroni di casa grandi favoriti, in più non avendo partecipato alle Olimpiadi hanno proprio in questi Europei il principale obiettivo stagionale. L’esito della semifinale dunque non è così scontato: cosa succederà in Polonia Slovenia?

DIRETTA POLONIA SLOVENIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SEMIFINALE

La diretta tv di Polonia Slovenia sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) e di conseguenza pure tramite sito o app di Rai Play per quanto riguarda la diretta streaming video disponibile a tutti senza costi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA POLONIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Polonia Slovenia, abbiamo già capito che sarà una semifinale di livello tra la principale favorita per il successo finale in questi Europei di volley 2021 e una outsider certamente di ottimo livello, che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai polacchi. Va detto però che la Slovenia aveva perso nel girone contro l’Italia, ennesima conferma del valore degli Azzurri, mentre ai quarti ha avuto un pizzico di fortuna incrociando la Repubblica Ceca, che agli ottavi aveva clamorosamente eliminato la Francia, ma ne ha approfittato vincendo con un netto 3-0.

Quanto alla Polonia, i campioni del Mondo in carica sono reduci dall’ennesimo capitolo della maledizione olimpica, perché la Polonia è uscita ai quarti di finale per la quinta edizione consecutiva, dunque è sempre fra le prime otto ai Giochi ma non lotta mai per le medaglie. Ragione in più per cercare di vincere in casa mettendo sul piatto i due ori consecutivi nelle ultime due edizioni dei Mondiali, compresa quella del 2014 giocata in casa (dunque la Polonia sa sfruttare il fattore campo). L’unica vittoria agli Europei risale al 2009, i polacchi hanno voglia di fare un bis davanti ai loro tifosi…

