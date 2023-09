DIRETTA POLONIA SLOVENIA/ Video streaming Rai: le due nazionali nella storia (Eurovolley 2023, 14 settembre)

DIRETTA POLONIA SLOVENIA: NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta di Polonia Slovenia, possiamo fare qualche osservazione “storica” sulla semifinale degli Europei di volley 2023. Per la Polonia in anni recenti le semifinali sono sempre state uno scoglio indigesto agli Europei: infatti, le ultime tre volte in cui la Polonia è entrata fra le prime quattro d’Europa (2011, 2019 e 2021) si è sempre fermata in semifinale, sembra quasi un paradosso per la Nazionale che invece è sempre arrivata in finale negli ultimi tre Mondiali.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-2): azzurri in semifinale! (Europei volley 2023 12 settembre)

Il dato più significativo però è che sia nel 2019 sia nel 2021, quindi nelle ultime due edizioni, la sconfitta in semifinale è arrivata sempre contro la Slovenia, vera e propria bestia nera quindi per i polacchi. Naturalmente, dal punto di vista degli sloveni sono invece ricordi dolcissimi, anche perché in entrambe le occasioni la Slovenia sconfisse quella che ai tempi era ancora la Nazionale campionessa del Mondo in carica. Adesso arriva quella che incredibilmente è la terza semifinale Polonia Slovenia consecutiva, chissà se terminerà come le due precedenti… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Italia Macedonia del Nord (risultato finale 3-0): azzurri ai quarti di finale! (Eurovolley 2023)

DIRETTA POLONIA SLOVENIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Polonia Slovenia sarà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando per la prima semifinale degli Europei di volley 2023. Di conseguenza, ecco pure il servizio di diretta streaming video di Polonia Slovenia che sarà garantito tramite sito Internet o applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI POLONIA SLOVENIA

POLONIA SLOVENIA: LA PRIMA SEMIFINALE!

Polonia Slovenia, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, giovedì 14 settembre, si gioca presso il PalaLottomatica di Roma come prima semifinale degli Europei di volley 2023, che sono quindi giunti al momento più affascinante e decisivo. La Final Four si disputa nella nostra Capitale ed inizia con la diretta di Polonia Slovenia, una semifinale di lusso tra due delle migliori Nazionali nel panorama della pallavolo maschile degli ultimi anni, come è giusto che sia per un Europeo.

Diretta/ Italia Germania (risultato finale 3-2): azzurri ok al tie-break! (Europei volley 2023, 6 settembre)

Basterebbe dire che la Polonia è vice-campione del Mondo in carica (e aveva vinto le precedenti due edizioni dei Mondiali), mentre la Slovenia è vice-campione d’Europa (e semifinalista agli ultimi Mondiali): segni particolari, entrambe hanno perso contro l’Italia e questo eventualmente potrà essere un buon auspicio per noi sabato, ma per adesso ciò che conta è che parliamo di due Nazionali che sicuramente ci regaleranno una semifinale avvincente. Siamo quindi davvero molto curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire oggi la diretta di Polonia Slovenia…

DIRETTA POLONIA SLOVENIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Polonia Slovenia, adesso ci sembra giusto riassumere brevemente il cammino di queste due Nazionali negli Europei di volley 2023. La Polonia ha fatto grandi cose (come prevedibile) fin dalla fase a gironi, cioè per loro il gruppo C ospitato in Macedonia del Nord e chiuso con cinque vittorie su cinque e un solo set lasciato per strada. Agli ottavi è poi arrivata la vittoria per 3-1 contro il Belgio, bissata con medesimo risultato ai quarti contro la Serbia, partita che in realtà è stata una durissima battaglia (compreso un set vinto 36-34): la Polonia quindi ha confermato che per batterla si deve fare un capolavoro.

La Slovenia ci proverà: i risultati degli ultimi anni la collocano nell’élite internazionale e anche questi Europei ne sono conferma, anche se forse con qualche patema in più. Non parliamo della prima fase, perché pure la Slovenia vinse cinque partite su cinque nel girone B in Bulgaria, lasciando per strada un solo set; tuttavia, poi gli sloveni hanno faticato più del previsto negli ottavi contro la Turchia, vincendo in rimonta 3-2 dopo essere stati sotto di due set. Infine ai quarti ecco la vittoria per 3-1 contro l’Ucraina: la Slovenia comunque c’è sempre, chissà se firmerà il colpo nella diretta di Polonia Slovenia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA