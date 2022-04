DIRETTA/ Pordenone Frosinone video streaming tv: sette precedenti, tutti recenti

DIRETTA PORDENONE FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Pordenone Frosinone non ha troppi precedenti: sono appena 7, ma se non altro possiamo dire che sono andati tutti in scena nelle ultime tre stagioni e che il numero è così elevato perché, ricorderete, nel 2020 le due squadre si erano affrontate a metà agosto nella doppia semifinale playoff. L’aveva spuntata il Frosinone, che aveva ribaltato il ko interno nel match di andata vincendo 2-0 al Nereo Rocco di Trieste, che all’epoca ospitava la squadra friulana: i gol decisivi li avevano segnati Camillo Ciano e Andrija Novakovich, ed è abbastanza incredibile scoprire che dopo nemmeno due anni il Pordenone si trova ultimo in classifica avendo avvicinato e sognato una storica promozione in Serie A.

pordenonTra le altre cose quel successo rimane l’unico che il Frosinone abbia centrato contro i ramarri: il Pordenone infatti domina il bilancio con tre vittorie, e abbastanza curiosamente due di queste sono arrivate in trasferta. L’unica in casa è di un anno fa, aprile 2021: al Teghil di Lignano Sabbiadoro Patrick Ciurria, oggi calciatore del Monza, aveva segnato due gol al 19’ e al 22’ minuto, e con il suo exploit si era risolta e definita subito la partita. Oggi come abbiamo detto la situazione è ben diversa, vedremo se il Frosinone otterrà la vittoria… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PORDENONE FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Pordenone Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PORDENONE FROSINONE: PADRONI DI CASA SPACCIATI?

Pordenone Frosinone, in diretta martedì 5 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Ciociari per il riscatto dopo la sconfitta subita sabato scorso sul campo del Lecce: sicuramente non un impegno agevole da calendario ma i gialloazzurri cadendo nel Salento sono stati costretti a scivolare di nuovo all’ottavo posto in classifica, considerando anche la goleada inflitta dal Benevento al Pisa.

Dall’altra parte il Pordenone è caduto in casa di un’altra diretta concorrente dei ciociari nella corsa ai play off, l’Ascoli, e i Ramarri sembrano ormai rassegnati alla retrocessione, staccati al momento di 6 lunghezze dal Crotone penultimo e di 10 punti dalla zona play out. All’andata pari per 2-2 in casa del Frosinone, il 17 aprile 2021 il Pordenone ha vinto 2-0 l’ultimo precedente disputato in casa contro i gialloazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Pordenone Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Per il Pordenone, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Perisan; El Kaouakibi, Bassoli, Sabbione, Andreoni; Lovisa, Pasa, Zammarini; Cambiaghi; Candellone, Di Serio. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Minelli; Brighenti, Gatti, Barisic, Cotali; Ricci; Canotto, Boloca, Lulic, Zerbin; Ciano

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pordenone Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Pordenone con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











