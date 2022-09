Diretta Pro Vercelli Padova/ Streaming video tv: il big match di giornata (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA: INIZIO CON IL BOTTO!

Pro Vercelli Padova, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la 1^ giornata del girone A del campionato di Serie C. Si tratta del big match di questa giornata inaugurale del campionato: di fronte due formazioni ambiziose, rivoluzionate con il mercato estivo e pronte a recitare un ruolo da protagoniste in questa stagione.

Sia Pro Vercelli che Padova hanno tentato l’assalto alla Serie B nel passato campionato, ma entrambe hanno dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione ai playoff. La compagine piemontese è stata superata ai trentaduesimi dalla Juventus Under 23, mentre la formazione veneta è stata sconfitta in finale dal Palermo di Baldini.

PRO VERCELLI PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PADOVA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Padova, sia Paci che Caneo sono alle prese con gli ultimi dubbi del caso. Il tecnico dei piemontesi deve sciogliere qualche nodo, a partire dal possibile impiego di Arrighini, tra gli ultimi arrivati dal mercato estivo. Si va verso il classico 4-3-3: Valentini; Masi, Renault, Cristini, Iezzi, Saco, Iotti, Corradini, Vergara, Comi, Della Morte. Stesso discorso per il Padova, rivoluzionato nel corso della sessione estiva e alla ricerca di un’identità. Il modulo sarà ancora il 3-4-2-1, ormai marchia di fabbrica del tecnico biancoscudato: Donnarumma; Germano, Ilie, Gasbarro; Vasic, Dezi, Radrezza, Zanchi; Gagliano, Russini; Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Padova. Le principali agenzie vedono favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria della Pro Vercelli è data a 3,05, il pareggio è dato a 2,90, mentre la vittoria del Padova è data a 2,40. Non è prevista una gara ricca di reti: l’Under 2,5 è quotato 1,57, mentre l’Over 2,5 paga 2,25 volte la posta. Quote più equilibrate per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.











