Diretta/ PSG Bayern streaming video tv: spettacolo al Parco dei Principi (Champions)

DIRETTA PSG BAYERN: FRANCIA-GERMANIA A PARIGI

La diretta PSG Bayern, in programma martedì 14 febbraio alle ore 21:00, racconta del piatto forte del San Valentino calcistico. A Parigi si sfidano due squadre che non possono permettersi di uscire agli ottavi di finale, al netto della forza dell’avversario. La squadra di Galtier si è qualificata alla fase ad eliminazione diretta da seconda in classifica con 14 punti, complice lo stesso punteggio ma gli scontri diretti a favore del Benfica nel girone che ha visto uscire la Juvenus terza. In scioltezza invece il club tedesco, unica squadra capace di chiudere il proprio raggruppamento con sei vittorie in altrettante partite (ne sa qualcosa l’Inter, battuta entrambe le volte 2-0).

I francesi arrivano a questo appuntamento con tutta la pressione del mondo visto che nella scorsa settimana, il PSG è stato prima eliminato dal Marsiglia in Coppa di Francia e successivamente battuto in Ligue 1 dal Monaco. Nonostante un vantaggio di cinque punti sul Marsiglia e sette sugli stessi monegaschi, i parigini dovranno comunque fare attenzione onde evitare clamorosi colpi di scena in campionato. Più felice la situazione del Bayern Monaco che a febbraio hanno battuto il Mainz in Coppa di Germania più Wolfsburg (4-2) e Bochum (3-0) in Bundesliga, dove sono primi a +1 dall’Union Berlino e +3 dal Borussia Dortmund.

PSG BAYERN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta PSG Bayern, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, sarà visibile solamente su Sky, sui canali 203 e 253. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva con il pacchetto Sport.

Per la diretta PSG Bayern in streaming video si potrà usufruire dell’applicazione Sky Go, visibile sia su smartphone sul computer. Ovviamente il servizio sarà riservato solamente agli abbonati.

PSG BAYERN PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta PSG Bayern vedono tanti dubbi alla vigilia per i parigini. Il modulo dovrebbe essere 3-5-2, ma tutto dipenderà dalla presenza o meno di Mbappé. L’infortunio alla coscia della stella francese, tra realtà e “possibile bluff” come l’aveva definito Nagelsmann, dovrebbe comunque estromettere dai titolari il campione del mondo 2018. In porta Donnarumma, difesa a tre con Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos. A centrocampo Hakimi sfrecerà sulla destra con Fabian Ruiz, Vitinha e Verratti trittico centrale e Nuno Mendes sull’out mancino. Messi, che dovrebbe recuperare, sarà affiancato da Neymar.

Il Bayern Monaco opterà per 3-4-2-1 con lo svizzero Sommer tra i pali, difesa con i francesi Pavard e Upamecano più l’ex Juventus De Ligt. A proposito di vecchie conoscenze bianconere, Cancelo sarà il laterale destro con Davies sul lato opposto e il duo tutto tedesco Kimmich-Goretzka al centro. Il numero dieci Sané e la stellina Musiala supporterà l’unico terminale offensivo Choupo-Moting.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta PSG Bayern vedono partire favoriti i bavaresi nonostante la trasferta. Secondo Snai, il successo tedesco al Parco dei Principi vale 2.45 contro i 2.70 attribuiti ai francesi e la quota 3.70 riferita al segno X. Ci si aspettano tanti gol e l’Over 2.5 a 1.50 è la dimostrazione di quanto detto.

L’ultimo precedente a Parigi in Champions League tra le due squadre ha visto però il Bayern vincere di misura per 1-0, esito quotato quattrodici volte la posta. I marcatori più probabili sono Messi e Choupo-Moting, rispettivamente a 2.75 e 2.87.











