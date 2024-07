Kate Goodland, chi è la moglie di Harry Kane/ Il loro amore nato tra i banchi di scuola e l’incidente in auto

Chi è la moglie dell’attaccante inglese Harry Kane

Tra i segreti della grande carriera del centravanti del Bayern Monaco e dell’Inghilterra c’è ovviamente anche l’amore, visto che il capitano inglese Harry Kane è felicemente spostato con la sua Kate Goodland, una storia tutto tranne che banale visto che la loro conoscenza risale fin ai tempi della scuola, con un sentimento sbocciato tra i banchi e che prosegue a distanza di anni. La signora e compagna di vita del centravanti è originaria come il marito del Regno Unito, è nata nel 1993 e ha studiato proprio insieme al giocatore ex Tottenham, in seguito si è iscritta all’università laureandosi in scienze motorie, nel 2019 Harry Kane e Katie Goodland sono divenuti ufficialmente marito e moglie, coronando il loro sogno d’amore.

Non sono molte le altre informazioni sui due, che preferiscono evitare i riflettori per le loro questioni e vivere al riparo dai facili gossip, anche se della coetanea del capitano inglese sappiamo che ha due cani ed è molto attica nel campo sportivo, essendo grande appassionata di palestra, mentre sui social la donna spesso pubblica i grandi successi del marito, tre volte capocannoniere del capitano inglese quando giocava con il Tottenham, prima del trasferimento in Germania.

Kate Goodland e la grande paura: ha rischiato grosso in un incidente con i figli

Soltanto qualche mese fa la moglie di Harry Kane è finita su alcune prime pagine dei giornali tedeschi e inglesi dopo che lo scorso aprile prima della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal Kate Goodland è stata la sfortunata protagonista di un incidente di auto con i tre figli. Secondo quanto ricostruito dalla Bild il capitano dell’Inghilterra, che questa sera si contenderà la vittoria di Euro 2024 con la sua Nazionale, il furgone sul quale si trovava la moglie di Harry Kane sarebbe stato speronato da una Renault prima dello svincolo autostradale, con tutte le persone ricoverate per accertamenti anche se fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite.

Dopo la finale di Euro 2020 persa dall’Inghilterra contro la nostra Italia, hanno fatto il giro del mondo le immagini di Katie Goodland in lacrime, consolata dal marito che commentò così l’amara delusione: “E’ stata la peggior sensazione del mondo, ma siamo usciti a testa alta”.











