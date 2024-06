Calciomercato Inter/ Il Bayern Monaco vuole Calhanoglu. Il turco ha già rifiutato un’offerta (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BAYERN MONACO STREGATO DA CALHANOGLU

Con Euro2024 sono tanti i calciatori ad essersi messi in mostra e uno di questi è sicuramente Hakan Calhanoglu che ha debuttato alla giuda della sua Turchia vincendo con un convincente 3 a 1 ai danni della Georgia che ha esaltato le sue caratteristiche da playmaker. Su di lui è piombato il Bayern Monaco che sarebbe disposto a fare follie per portarlo stabilmente in Germania dopo l’ampia parentesi avuta con il Bayer Leverkusen prima di approdare in Serie A. Secondo Bild, i tedeschi sarebbero pronti a proporre 50 milioni per Hakan Calhanoglu e dare a Vincent Kompany un regista di impostazione che manca alla rosa di un Bayern Monaco con l’obiettivo di riscattare la brutta stagione appena trascorsa e vincere tutte le competizioni in cui sarà chiamato a partecipare. Un’offerta simile andrebbe ad influire sul calciomercato Inter con Marotta e Ausilio che si ritroverebbero a dover prendere una decisione difficile che porterà a dover intervenire sul mercato alla ricerca di un altro profilo sulla mediana con le caratteristiche da regista.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CALHANOGLU HA RIFIUTATO 20 MILIONI DALL’ARABIA

L’offerta di calciomercato da 50 milioni del Bayern Monaco “spaventa” l’Inter che, però, hanno tra le mani questa cifra per un calciatore che compirà 31 anni il prossimo febbraio e con un Asllani in rosa ancora da far cresce e maturare nel campionato italiano. Quello che lascia tranquilli i tifosi dell’Inter è lo stesso Calhanoglu che sembra voler rimanere a Milano e ha già rifiutato una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita che metteva sul piatto un contratto da circa 20 milioni di euro a stagione per il centrocampista turco. Il calciomercato Inter dipenderà molto dalle uscite ma, Ausilio e Marotta, non saranno obbligati a vendere a meno di offerte irrinunciabili che potrebbe addirittura portare a stravolgere la rosa messa a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo Euro2024 questi discorsi verranno ulteriormente approfonditi con il calciatore che potrebbe voler ascoltare la proposta dei tedeschi ma solo dopo aver completato questa competizione con la sua Turchia.











