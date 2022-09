Diretta/ Psg Juventus Youth League, streaming video e tv: subito il big match

DIRETTA PSG JUVENTUS YOUTH LEAGUE: GRANDE SFIDA!

Psg Juventus di Youth League sarà diretta dall’arbitro tedesco Sven Jablonski: allo stadio Montbauron si gioca alle ore 14.00 di martedì 6 settembre, prima giornata nel gruppo H della Champions League 2022-2023 dedicata alle formazioni Under 19. Arriva l’esordio europeo per la formazione bianconera allenata da Montero, reduce da un ottimo avvio nel campionato Primavera e pronta a rilanciare le ambizioni della Vecchia Signora.

Come per i “grandi”, la Youth League prevede subito un big match per il gruppo H: di fronte il Paris Saint-Germain e la Juventus, due tra le squadre candidate alla vittoria finale della competizione europea. C’è grande curiosità di scoprire chi sarà l’erede del Real Madrid, vincitrice della coppa a scapito del Benfica, e Hasa e compagni sono pronti a recitare un ruolo da protagonista.

PSG JUVENTUS YOUTH LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di PSG Juventus Youth League sarà trasmessa su Sky Sport: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match. In alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PSG JUVENTUS YOUTH LEAGUE

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Psg Juventus Youth League. Due squadre ambiziose, profondamente rinnovate in estate e pronte a stupire tutti gli addetti ai lavori. Partiamo dalla formazione transalpina, in campo con il 4-3-3: Mouquet, Lamy, El Hannach, Fernandez, Wa Mungu, Tchicamboud, Bagbem, Kari, Gharbi, Micht, Lemina. Stesso modulo per la Vecchia Signora allenata da Montero, che cerca continuità di prestazioni: Daffara, Turco, Citi, Huijsen, Rouhi, Dorattiotto, Nonge, Maressa, Mancini, Turco, Mbangula.

