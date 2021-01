Diretta Psg Marsiglia/ Streaming video DAZN: finale di Supercoppa di Francia

DIRETTA PSG MARSIGLIA: ECCO LA FINALE!

Psg Marsiglia, in diretta dallo stadio Felix Bollaert-Delelis di Lens alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 13 gennaio 2021, sarà la finale della Supercoppa di Francia 2020, definito Oltralpe come Trophée des Champions. Si annuncia dunque una sfida davvero affascinante in questa diretta di Psg Marsiglia: c’è infatti in palio un trofeo ufficiale che si disputa in gara secca ed inoltre dobbiamo ricordare che quella tra il Paris Saint Germain e l’Olympique Marsiglia è la più sentita rivalità del calcio francese, tanto che è stato coniato il termine Classique per Psg Marsiglia, naturalmente ad imitazione del Clasico. Per di più, la Supercoppa di Francia arriva in un momento delicato per entrambe le formazioni: il Psg stranamente non è al comando della Ligue 1 e da poco ha cambiato allenatore affidandosi a Mauricio Pochettino per tornare a dominare in Francia e dare l’assalto pure alla Champions League; il Marsiglia è uscito malissimo dalle Coppe ed è qualche posizione indietro pure in campionato. Chi vince si rilancia, per chi perde saranno guai…

DIRETTA PSG MARSIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA

La diretta tv di Psg Marsiglia sarà disponibile sul canale DAZN 1 (numero 209) per quegli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti il punto di riferimento sarà la diretta streaming video riservata agli abbonati alla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per il calcio transalpino, compresa la sfida per la Supercoppa di Francia.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MARSIGLIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Psg Marsiglia. Il nuovo allenatore Mauricio Pochettino dovrebbe schierare il Psg, orfano di Neymar, con il modulo 4-3-3. In porta confermato Keylor Navas, davanti a lui i due centrali Marquinhos e Kehrer e come terzini l’italiano Florenzi a destra e Bakker a sinistra. A centrocampo diamo spazio a Gueye, Herrera e Verratti nel terzetto titolare. Infine in attacco ecco Kean (dunque ben tre italiani possibili titolari nel Paris Saint Germain), Di Maria e Mbappé. La replica di Andre Villas-Boas potrebbe prevedere il modulo 4-2-3-1 per l’Olympique Marsiglia. A difendere i pali il veterano Mandanda, mentre nella difesa a quattro dovrebbero trovare spazio dal primo minuto da destra a sinistra Sakai, Alvaro, Caleta-Car e l’ex Inter Nagatomo. Kamara e Rongier sono i titolari attesi nella coppia in mediana, mentre il reparto offensivo vedrà in campo la prima punta Benedetto e alle sue spalle il trio formato da Payet, Cuisance e Thauvin.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Psg Marsiglia mediante le quote dell’agenzia Snai. Possiamo allora osservare che la formazione parigina (formalmente in casa) parte nettamente favorita: il segno 1 infatti è quotato a 1,38, mentre si sale per il segno X a quota 5,25 e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di una vittoria da parte del Marsiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA