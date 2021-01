Mauricio Pochettino nuovo allenatore Psg/ Si porta dietro Eriksen e Delle Alli?

Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Paris Saint German, ora la notizia, circolata a lungo negli ultimi giorni, è ufficiale. La squadra transalpina, reduce dalla finale di Champions League, aveva esonerato Thomas Tuchel alla vigilia di Natale con il nome dell’argentino e quello di Massimiliano Allegri in lizza per sostituirlo. Alla fine ha avuto la meglio l’ex Tottenham classe 1972 che con gli Spurs aveva raggiunto la finale di Champions rimanendo poi fermo di fatto per due anni, una sorte molto simile a quella capitata a Tuchel di cui ora prende il posto. Si scaldano le piste legate al calciomercato con due calciatori, ai margini nelle rispettive squadre, che potrebbero seguirlo. Si tratta di Christian Eriksen e Delle Alli. Il danese era passato all’Inter nel gennaio scorso, ma l’amore non è mai scoppiato, mentre l’inglese è finito ai margini della squadra inglese e vuole cambiare aria.

Mauricio Pochettino nuovo allenatore Psg, le sue parole

Sono molto interessanti le prime parole di Mauricio Pochettino da nuovo allenatore del Psg. Questi ha sottolineato: “Sono davvero molto felice e onorato di questa chiamata. Ringrazio i miei dirigenti per la fiducia che hanno disposto in me. Come tutti sapete questo club ha sempre avuto uno spazio speciale nel mio cuore. Ho ricordi meravigliosi del Parco dei Principi. Torno in questa squadra con ambizione e grande umiltà, ma anche con la voglia di giocare con alcuni dei calciatori più forti del monto. Questa squadra ha grande potenziale e farò di tutto, con il mio staff, per raggiungere i migliori risultati possibili”. Pochettino non aveva mai allenato prima il Psg di cui però aveva vestito la maglia da calciatore dal 2001 al 2003 collezionando 70 presenze e siglando anche 4 reti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA