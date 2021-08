Diretta Rally Belgio 2021/ Wrc, streaming video tv: chi il vincitore delle Fiandre?

DIRETTA RALLY BELGIO 2021: CHI VINCERÀ NELLE FIANDRE?

Solo oggi, domenica 15 agosto 2021 scopriremo il vincitore della diretta del Rally del Belgio 2021: chi dunque salirà sul primo gradino del podio anche per questa ottava tappa del mondiale Wrc? Difficile fare pronostici specie se consideriamo che sono ancora parecchi i km che mancano al traguardo finale e che davvero il colpo di scena è dietro l’angolo in queste strade delle Fiandre. Pure ieri sulle stradine intorno a Ypres abbiamo assistito a una lotta emozionante tra il leader e idolo di casa Thierry Neuville e il suo inseguitore Craig Breen. Chissà però che accadrà quest’oggi: saranno ancora 40 km almeno cronometrati prima del traguardo finale e gran parte pure tra le curve dell’iconico tracciato di Spa Francorchamps, casa di grande emozioni per il mondo dei motori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY BELGIO 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che anche per questa domenica 15 agosto 2021, non è disponibile la diretta tv del Rally del Belgio 2021: pure per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY BELGIO 2021: PROGRAMMA E ORARI

Pure impazienti di dare la parola alla strada per l’ultima giornata della diretta del Rally del Belgio 2021, serve ora andare a ricordare programma e percorso nonché gli orari che osserveranno i beniamini del mondiale Wrc. Al solito si partirà molto presto, anche in questa domenica di chiusura della prova nelle fiandre. Calendario alla mano vediamo che la partenza della prima auto per la SS17, la prima della giornata, di Stavelot 1 (9.05 km) è stata fissata per le ore 8.30, mentre già mezz’oretta dopo si accenderà la stage numero 18 di Francorchamps 1, di 11.02 km complessivi. Dalle ore 10.40 i piloti del mondiale Wrc ripeteranno le prime due frazioni della giornata, con la seconda stage nel tracciato di Spa varrà come Wolf Power Stage e dunque peserà parecchio nella assegnazione del trionfo finale. Da segnalare che sulla carta non sono previste grandi insidie sulle strade di oggi, ma il mal tempo potrebbe fare capolino e dare gran fastidio.

