Diretta Rally Belgio 2021/ Wrc, streaming video tv: debutto nelle Fiandre!

DIRETTA RALLY BELGIO 2021: NUOVA TAPPA DEL MONDIALE WRC

A poco meno di un mese dall’ultima tappa del mondiale in Estonia (dove fu gran trionfo per Rovanpera), ecco che il campionato Wrc torna sotto ai riflettori e pure con oggi, venerdi 13 agosto 2021 daremo il via al Rally del Belgio 2021. Siamo dunque nella regione delle Fiandre e per la precisione sulle strade di campagna attorno alla bella cittadina di Ypres per quello che è l’ottavo banco di prova del mondiale e davvero non vediamo l’ora di dare il via a questa magnifica manifestazione, Dopo tutto con oggi celebriamo il debutto del Belgio nel calendario del Wrc: con un anno di ritardo dovuto alla pandemia, anche la regione delle Fiandre farà da sfondo ai nostri beniamini, che oltre alle colline affronteranno anche le curve pericolose del tracciato di Spa Francorchamps. Davvero ci attende un fine settimane ricco di scintille: nell’attesa della prima bandiera a scacchi, vediamo però che cosa ci riserverà oggi la diretta del Rally del Belgio 2021.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY BELGIO 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi venerdi 13 agosto 2021 non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Belgio 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY BELGIO 2021: IL PERCORSO E LE INSIDIE DI OGGI

E’ tempo dunque di esaminare ora gli orari, il programma e il percorso per la diretta del Rally del Belgio 2021 per oggi venerdi 13 agosto 2021. Contrariamente a quanto occorso in Estonia, di fatto i beniamini del mondiale Wrc saranno di scena solo tre giorni: già oggi e per la precisione alle ore 8.00 sarà dato il via allo Shakedown iniziale e già nel primo pomeriggio si comincerà a fare sul serio con le prime special stage. Calendario alla mano vediamo che si partirà alle ore 13.36 con la Ss1 di Reninge Vleteren 1 di appena 15 km a cui pure faranno seguito la SS2 e SS3 di Westouter-Boschepe 1 e Kemmelberg 1 da 19.6 km e 23.62 ciascuna, mentre solo dalle ore 16.09 si accenderà la quarta prova, di Zonnebeke 1 da 9.45 km. Solo nel pomeriggio e non prima delle ore 18.15 i piloti Wrc ripercorreranno le 4 tappe del pomeriggio, con arrivo nel parco chiuso di Grote Markt a Ypres previsto in tarda serata. Da segnalare che già in questa prima giornata saranno ben 135 i km sotto cronometro e che pure i nostri beniamini affronteranno tappe molto impegnative: merita nota a parte la stage di Kemmelberg, dove pure selciato e ciottoli metteranno a dura prova anche i piloti più esperti.

