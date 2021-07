Diretta Rally Estonia 2021/ Wrc, streaming video tv: chi sarà il vincitore?

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: CHI VINCERÀ A TARTU?

Si accende la diretta del Rally di Estonia 2021 anche oggi, domenica 18 luglio 2021: anzi con oggi finalmente incoroneremo il vincitore di questa bellissima settima tappa del Mondiale Wrc e dunque non vediamo l’ora di conoscere il gran fortunato, eletto dalle difficilissime strade estoni. Pur non possiamo fare ora grandi previsioni, anche se dopo ieri, la classifica generale del Rally di Estonia 2021 vede in vantaggio in maniera davvero netta il finlandese Kalle Rovanpera, fin qui assoluto dominatore. Ma non dimentichiamo che pure oggi sarà chiesto moltissimo ai beniamini del mondiale Wrc: non mancheranno infatti strade strette ed estremamente veloci che metteranno a dura prova tutti i piloti, anche i più esperti. Il colpo di scena è dunque dietro l’angolo: chissà che cosa accadrà per il gran finale del Rally di Estonia, oggi in diretta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY ESTONIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che anche per questa domenica 18 luglio 2021, non è disponibile la diretta tv del Rally Estonia 2021: pure per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: IL PROGRAMMA E LE STAGE

Pronti a festeggiare un nuovo vincitore per il Mondiale Wrc, dobbiamo prima andare a controllare anche il programma e il percorso per la diretta del Rally di Estonia 2021 di oggi. Al solito, per domenica è stato previsto un numero minore di stage: ce ne saranno appena sei, per 52,1 km da coprire complessivamente. Guardando ora al calendario e facendo i dovuti conti con il fuso orario esistente tra Italia e Estonia, va detto che oggi il via sarà dato alle ore 6.21 italiane, con la SS19 di Neeruti 1, di 7.82 km: a seguire ecco poi le tappe SS20 e SS21 di Elva 1 e Tartu Vald 1, lunghe rispettivamente 11.72 e 6.51 km. Terminate sarà poi piccola sosta e dalle ore 10.41 i big del mondiale Wrc ripeteranno le tre tappe del mattino: alle ore 13.18 la Tortu Vald 2 sarà poi Wolf Power Stage, al cui termine verrà incoronato il vincitore del Rally d’Estonia 2021.

