Diretta Rally Catalogna 2021/ Wrc, streaming video tv: penultima tappa in Spagna!

DIRETTA RALLY CATALOGNA 2021: PENULTIMA TAPPA MONDIALE WRC IN SPAGNA!

Si accende oggi, venerdi 15 ottobre 2021 la diretta del Rally di Catalogna 2021, penultima tappa del mondiale Wrc e banco di prova dei più attesi nel calendario iridato e non solo per i punti messi in palio per il titolo finale. Siamo dunque in Spagna, per una delle prove più datate del calendario: nata nel 1957, la gara pure fa parte del calendario WRC solo nel 1991 e da allora ci ha sempre regalato grandissime emozioni.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021/ Streaming video tv: gran successo per Elfyn Evans!

Siamo quindi davvero impazienti di dargli la parola, specie dopo quanto occorso in Finlandia solo pochi giorni fa. Con il trionfo di Evans, il britannico ha rosicchiato punti importanti nella graduatoria iridata al leader Sebastian Ogier, che pure ancora registra un buonissimo gap. Pure il francese non può correre il rischio di farsi sorprendere nuovamente: l’ennesimo titolo iridato è a un passo, ma servirà dare il massimo terra iberica e fin dalle prime special stage.

Diretta Rally Finlandia 2021/ Classifica: Elfyn Evans sempre al comando!

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY CATALOGNA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, venerdì 15 ottobre, non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Catalogna 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY CATALOGNA 2021: IL PERCORSO E GLI ORARI

Pur impazienti di dare il via alla diretta del Rally di Catalogna 2021 che pure ci accompagnerà lungo tutto il fine settimana, ci pare necessario dare subito agli appassionati i primi riferimenti per non perdersi nulla della corsa spagnola per il mondiale Wrc. Per la giornata odierna il programma ufficiale ci riserva ben sei prove speciali, che copriranno nel complesso 112,02 chilometri a cronometro. Da calendario questa mattina si comincerà molto presto: già alle ore 8.43 daremo il via alla prima vettura per la SS1 di Vilaplana, lunga 20 km, mentre dalle ore 10.21 sarà partenza per la seconda stagione di La Granadella di 21,8 km.

DIRETTA RALLY FINLANDIA 2021/ Classifica: Craig Breen balza al comando

Solo dalle ore 11.42 ecco la SS3 di Riba Roja, di 14.21 km: a seguire sarà sosta al service park e dalle ore 15.00 i piloti affronteranno nuovamente le tre tappe del mattino. Per questo primo assaggio della diretta del Rally di Catalogna 2021 mettiamo subito in evidenza la seconda tappa, del tutto inedita de La Granadella, sulla strada da Bovera a El Soleras. La frazione si annuncia molto impegnativa: sarà molto veloce nel suo tratto iniziale, ma a metà la strada diventerà sempre più stretta e tortuosa, con superficie irregolare che metterà certo a dura prova i pneumatici, specie nel pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA