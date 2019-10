Diretta Rally del Galles 2019/ Wrc, streaming video tv: percorso e orario (4 ottobre)

Dopo le emozioni vissute circa un mese fa in Turchia, ecco che il Mondiale Wrc è pronto ad ornare in diretta con il Rally del Galles 2019, una delle prove certo più dure di tutto il calendario, tenuto conto non solo delle asperità dei terreni inglesi affrontati, ma pure delle difficili condizioni meteo che i protagonisti della stagione affronteranno. Anzi pure questa edizione 2019 era ben a rischio solo fino a pochi giorni fa a causa del maltempo: la direzione di corsa ha però dato il suo OK e oggi si comincerà dunque a fare sul serio sulle strade inglesi. Non scordiamo poi certo la centralità di questa tappa del Mondiale Wrc: il Rally del Galles è la terzultima tappa del calendario e mette punti che potrebbero regalare il titolo iridato ad Ott Tanak, leader indiscusso. Oppure capovolgere completamente la classifica: dopo tutto fu così solo l’anno scorso, con il successo di Ogier.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DEL GALLES 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Galles 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL GALLES 2019: IL PERCORSO DI OGGI

Oltre al consueto pericolo legato al pazzo clima inglese, andiamo subito a vedere quali saranno le insidie per i protagonisti di questa tappa del Mondiale Wrc che attendono oggi. Consultando il programma ufficiale e facendo i giusti calcoli con il fuso orario inglese, ecco che in questo venerdi la prima prova avrà luogo dalle ore 8.18 con la SS2 di Elis 1, lunga 11.65 km a cui faranno seguito Penmanchno 1 e Dyfnant 1 lunghe rispettivamente 16.95 e 19.36 km con pure la speciale stage 5 di Aberhirnant 1 di 9.4 km prima della pausa al Service. Solo dalle ore 15.39 i protagonisti del mondiale Wrc saranno di nuovo in strada per riaffrontare le 9 prove del mattino. In aggiunta vi sarà pure la prova speciale SS8 di State Mountain, lunga 3.53 km , che verrà affrontata poco prima del rifornimento. Da segnalare però con particolare attenzione l’ultima SS di Aberhinant 2 che di fatto verrà disputata in notturna. Non sarà quindi un banco di prova affatto semplice questo Rally del Galles 2019!



