Diretta Rally di Germania 2019/ Wrc, streaming video e tv: percorso e vincitore

Ultima giornata per il Rally di Germania 2019: oggi domenica 25 agosto 2019 assisteremo alle ultime speciale stage di questa decima tappa del Mondiale Wrc 2019 e siamo quindi pronti a incoronare il vincitore di uno dei banchi di prova classici del campionato. La giornata di venerdì era stata caratterizzata dal duello tra l’estone Ott Tanak e il belga Thierry Neuville sulle strade attorno a Nohfelden, località della Saarland che è il cuore di questo Rally di Germania 2019. Le emozioni sono proseguite anche nelle numerose prove speciali disputate in un sabato intenso, adesso si accende l’ultimo giorno di gare sulle strade della Germania per decretare il vincitore di questa attesa tapap del Mondiale Wrc.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DI GERMANIA 2019

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally di Germania 2019, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 12,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DI GERMANIA 2019: IL PERCORSO ODIERNO

Nell’attesa di poter scoprire a chi andrà la vittoria del Rally di Germania 2019, che mette in palio punti pesantissimi per la classifica del Mondiale piloti della Wrc, vediamo che cosa ci riserva il programma ufficiale odierno. Da calendario dell’evento tedesco infatti si partirà oggi di mattina presto: già alle ore 7,46 infatti avrà inizio la Special stage 16 di Grafschaft, lunga 28,06 km a cui seguirà la SS 17 di Dhrontal 1 di 11,69 km. Dalle ore 10,10 verranno ripetute queste due tappe, con la Dhrontal 2 nella forma della Power stage finale. Da segnalare per la giornata di domenica i bellissimi panorami che verranno attraversati: oggi infatti si tornerà nella zona dei vigneti, sulle sponde del Mosella. Uno scenario spettacolare quindi per un gran finale del Rally di Germania 2019.



