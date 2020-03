Diretta Rally del Messico 2020/ Streaming video tv: orari e percorso (13 marzo)

Il Mondiale Wrc torna sotto i riflettori e lo fa già oggi venerdì 13 marzo con la prima giornata clou per la diretta del Rally del Messico 2020, terzo appuntamento del campionato iridato. Dopo quindi due prove atipiche come Montecarlo e Svezia, la Wrc si approccia ad altri climi e latitudini per la classica prima prova allo sterrato del calendario e lo fa con relativa tranquillità, nonostante lo scoppiare in grandi parti del mondo (Italia in primis) dell’emergenza legata al Coronavirus. Dopo qualche giorno di dubbio infatti, la Federazione come il comitato organizzatore della prova messicana hanno dato il via libera alla competizione, vista la situazione di relativa tranquillità che il paese sta vivendo. Certo comunque non mancheranno controlli e misure speciali per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, ma di fatto il Rally del Messico 2020 si disputerà in maniera regolare. Si riaccenderà quindi in altri continenti la lotta tra Evans e Neuville in vetta alla classifica del campionato del mondo e certo non vediamo l’ora di dare spazio alla terra messicana.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY MESSICO 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Messico 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire le finestre che saranno garantite nella giornata dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL MESSICO 2020: ORARI E PERCORSO

Sbarcati in Messico, andiamo a controllare il programma della gara come gli orari per questa prima giornata di competizione, facendo il naturale conto con le ore di fuso orario con l’Italia. Ecco che, da calendario ufficiale, dopo i primi shakedown vissuti nella notte italiana, oggi i riflettori si accenderanno sulla diretta del Rally del Messico solo a partire dalle ore 16.08 italiane, quando dunque verrà dato il via alla SS3 di El Chocolate 1, lunga 31.45 km: faranno subito seguito le SS4 e 5 di Ortega 1 e Las Minas 1 lunghe invece rispettivamente 17.24 km e 13.09 km. Prima del Service park B ecco la frazione numero 6 di Parque Bicentenario, lungo 2.71 km il cui via verrà dato non prima delle 19.12 italiane. Dopo una rapida sosta, ecco che tutte le vetture in gara del mondiale Wrc ripercorreranno di fila le tappe di El Chocolate, Ortega e Las Minas, ma chiuderanno la giornata (in piena notte italiana) con le prove speciali dell’Autodromo de Leon 1 e 2 (2.33 km a testa) e con la Street stage Leon di appena 730 metri, prima di ritirarsi al parco chiuso. Ci attende oggi quindi un percorso tortuoso e affatto semplice da affrontare, dove il terreno sterrato e pure l’altimetria elevata potrebbero dare qualche problema agli equipaggi.



