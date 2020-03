Diretta Rally del Messico 2020/ Wrc, streaming video tv: orario, vincitore (15 marzo)

Ultima giornata decisiva per il Rally del Messico 2020: oggi domenica 15 marzo infatti scopriremo il vincitore della terza prova del Mondiale Wrc e certo non vediamo l’ora. La tappa sulla terra messicana infatti si è rivelata parecchio complicata per tutti gli equipaggi, tra terreno accidentato e problemi legati alle alte temperature come alle elevate altitudini affrontate: certo le special stage messe in programma oggi non saranno meno. E’ quindi atteso parecchio spettacolo qui in Messico, tappa del mondiale che dunque si conclude senza particolari scossoni in un momento delicatissimo per il mondo dello sport e non solo, data l’esplosione dell’emergenza coronavirus.



DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY DEL MESSICO 2020

Dobbiamo ricordare che non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Messico 2020, ma per tutti gli appassionati ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone vi saranno utili anche per seguire la finestra alle ore 18,00 che sarà garantita dalla piattaforma DAZN; per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY DEL MESSICO 2020: LE ULTIME SPECIAL STAGE

Andiamo allora a controllare da vicino che cosa ci dice il programma odierno per la diretta del Rally del Messico 2020: ecco quali saranno le ultime tappe per decidere il vincitore della prova del Mondiale Wrc. Facendo il giusto conto con il fuso orario tra Italia e Messico ecco che il via ufficiale verrà dato oggi solo alle ore 15.38 del pomeriggio, per la SS23 di Otates, lunga 33.61 km e dunque la più lunga di tutta la manifestazione per il Mondiale Wrc. A seguire ecco la frazione numero 24 di San Diego, di 12.76km e chiaramente l’iconica Power stage di El Brinco, lunga 9.64 km e con i ben noti salti, cari agli appassionati. A chiudere ovviamente prima delle 19.38 la classica sosta al Service park, mentre la cerimonia del podio finale, che avverrà a Leon avrà luogo alle ore 21.00 per il fuso orario italiano.



