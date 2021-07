Diretta Rally di Estonia 2021/ Wrc, streaming video tv: oggi la giornata più lunga!

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: LA GIORNATA PIÙ LUNGA

Siamo ancora in diretta con il Rally di Estonia 2021, attesissima tappa del mondiale Wrc, anche oggi, sabato 17 luglio 2021: dopo dunque le prime scintille occorse ieri, ecco che si fa sul serio per il settimo banco di prova del campionato. Questa sarà infatti la giornata più impegnativa dell’intero fine settimana estone con ben nove prove speciali e complessivamente ben 130.54 km da coprire.

Non solo: a rendere il tutto più complicato (ma pure più emozionante) il fatto che i percorsi previsti per questo sabato risultino quasi inediti, visto che saranno ben 4 le stage completamente nuove che verranno proposte per l’edizione 2021 del Rally di Estonia, in diretta oggi. Siamo dunque ben impazienti di dare la parola alla strada, pur ricordando che solo ieri completo dominatore è stato il finnico Kalle Rovapera. Perso il padrone di casa Ott Tanak per problema meccanico nelle prime prove della mattina, il finnico della Toyota ha preso in mano la corsa, comandando con sicurezza: solo Breen a tratti ha saputo metterlo in difficoltà. Ma chissà che accadrà oggi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY ESTONIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, sabato 17 luglio, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Estonia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: PERCORSO E TAPPE

Prima di dare il via alla diretta del Rally di Estonia 2021, occorre certo andare a controllare anche il programma riservato a oggi, sabato 17 luglio 2021. Come dicevamo prima, oggi sarà certo la giornata più dura sulle strade estone: più di 130 km coperti e ben nove stage, di cui la maggior parte pure è inedita. Facendo poi i giusti calcoli con il fuso orario tra Italia e Estonia, ecco che la diretta oggi comincerà alle ore 7.06 con la SS10 di Peipsiaare 1, di 23.53 km, a cui pure faranno seguito la SS11 di Mustvee 1 di 12.28km e di Raanitsa 1 lunga 22.76 km: solo alle ore 10.39 si accenderanno i riflettori sulla special stage numero 13 di Vastsemoisa 1 di 6.7 km. Terminata, sarà poi sosta al service park posto all’Aeroporto di Tartu, con ripartenza per la prima special stage del pomeriggio solo alle ore 14.06 italiane. Da qui i beniamini del mondiale WRC ripercorreranno le medesime 4 tappe della mattinata, a cui, a partire dalle ore 19.08 si aggiungerà la special stage 18 di Tartu 2, di appena 1,64 km già affrontata nella giornata di giovedi. Da qui calerà il sipario sulla seconda giornata di competizione: chissà chi chiuderà da primo in classifica.

