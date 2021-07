Diretta Rally Estonia 2021/ Streaming video tv, orario e percorso oggi 16 luglio

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: OCCHI PUNTATI SU OTT TANAK

Brusco cambio di scenario rispetto al precedente evento in Kenya, oggi il Mondiale Wrc 2021 è infatti nuovamente in diretta con il Rally Estonia 2021, settimo atto del Mondiale Rally di quest’anno e undicesima edizione della corsa estone che si disputa nei dintorni della città di Tartu, per un totale di 24 prove speciali da disputare e una distanza complessiva di 319,38 km per quanto riguarda le Special Stages. L’attesa si concentrerà naturalmente sul padrone di casa Ott Tanak, che tra l’altro insieme al co-pilota Martin Jarveoja è il detentore della vittoria conquistata nella scorsa edizione del Rally Estonia. La classifica del Mondiale Wrc 2021 racconta però di altri protagonisti, dal momento che siamo arrivati al weekend del Rally Estonia 2021 con il francese Sebastien Ogier al comando della classifica iridata, davanti al britannico Elfyn Evans e al belga Thierry Neuville. Tanti protagonisti dunque da seguire sugli sterrati attorno alla città di Tartu: che cosa succederà oggi nella diretta Rally Estonia 2021?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY ESTONIA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che oggi, venerdì 16 luglio, non sarà disponibile la diretta tv del Rally Estonia 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio ufficiale a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY ESTONIA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

La diretta Rally Estonia 2021 oggi, venerdi 16 luglio, si annuncia decisamente intensa a Tartu e dintorni, perché saranno ben otto le prove speciali da affrontare, su quattro percorsi che saranno protagonisti nello stesso ordine sia al mattino sia al pomeriggio. Dunque si inizierà alle ore 8.40 italiane – un’ora più avanti in Estonia – con la prova speciale di Arula 1 (12,68 km), seguita nell’ordine da quelle di Otepää 1 (17,05 km) dalle ore 9.28, Kanepi 1 (16,54 km) che è in programma alle ore 10.16 e Kambja 1 (17,85 km) che prenderà invece il via alle ore 11.08. Vi sarà poi la pausa a Raadi e poi si ricomincerà a faticare nel pomeriggio con le altre quattro prove speciali di oggi al Rally Estonia 2021 sui medesimi percorsi: Arula 2 dalle ore 14.34, Otepää 2 che è fissata in calendario dalle ore 15.22, Kanepi 2 che prenderà il via alle ore 16.10 ed infine Kambja 2, che concluderà le fatiche del venerdì dalle ore 17.08.

