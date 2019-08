Il Mondiale Wrc torna di scena in questo fine settimana con il Rally di Germania 2019: i nostri beniamini quindi tornano sotto i riflettori dopo la bella edizione della prova finlandese e lo fanno in una delle tappe classiche e più attese del mondiale. L’attesa è infatti grande: anche quest’anno infatti il tracciato del Rally Wrc toccherà alcuni dei tratti più famosi e importanti dell’evento tedesco, dal passaggio tra le vigne del Mosella alla zona della base militare di Baumholder. Protagonista annunciato non può che essere Ott Tanak: l’estone è infatti leader indiscusso del Mondiale piloti Wrc e pure è qui campione in carica. Il pilota della Toyota, punta quindi a una grande riconferma in questo fine settimana, che gli concederebbe tanti punti per poter ipotecare pure il titolo iridato, tenuto conto che ormai mancano appena 4 eventi prima della chiusura della stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI GERMANIA 2019

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Germania 2019 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso; inoltre la nuova piattaforma DAZN proporrà alcune finestre di diretta durante l’arco della giornata. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania.

DIRETTA RALLY DI GERMANIA 2019: IL PERCORSO ODIERNO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva questa edizione del Rally di Germania 2019, decimo appuntamento del mondiale Wrc che entrerà nel vivo soltanto oggi, venerdì 23 agosto. Ecco quindi che oggi, i nostri beniamini percorreranno il tracciato classico della prova di Rally e verranno affrontate 6 prove speciali delle 19 SS totali. Da programma quindi si partirà già alle ore 10,14 con la SS2 di Stein und Wein 1 lunga 19,44 km a cui faranno seguito le special stage 3 e 4 di Mittelmosel 1 e Wadern-Weiskirchen 1, lunghe rispettivamente 22 km e 9,27 km. Nel primo pomeriggio ecco la classica pausa per il Service a Bostalsee e solo a partire dalle ore 15,42 avranno inizio le prove serali. Da programma nel pomeriggio della prima giornata del Rally di Germania 2019 verranno ripercorse le tappe della mattina: ritorno al parco chiuso previsto intorno alle ore 19,11. Da segnalare che quest’anno il Rally di Germania si svolgerà prevalentemente su strade completamente asfaltate, soprattutto in questa prima giornata: la vera incognita però sarà il mal tempo, spesso protagonista anche negli anni passati.



