Diretta Rally Kenya 2021/ Wrc, streaming video tv: gran finale nella savana!

Eccoci al gran finale della diretta del Rally del Kenya 2021: con oggi domenica 27 giugno 2021 finalmente incoroneremo il vincitore della sesta tappa del Mondiale Wrc e davvero non vediamo l’ora di applaudire al podio finale. Sono infatti passati ben 18 anni dall’ultima volta che il Mondiale ha fatto tappa in Africa davvero non vediamo l’ora che si arricchisca l’ottimo albo d’oro della manifestazione.

Pure non possiamo certo già dire che potrebbe ambire al trionfo oggi: solo ieri sono stati gran scintille in strada e il belga Thierry Neuville sembra saldo al comando, favorito per trionfare nelle prossime ore con Katsuta e Ogier a inseguire. Vedremo poi che accadrà oggi nelle ultime special stage di domenica 27 giugno 2021: l’imprevisto è ancora dietro l’angolo nella savana keniota.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL RALLY KENYA 2021

Segnaliamo subito agli appassionati che pure per la quarta e ultima giornata di competizione Wrc non sarà disponibile la diretta tv del Rally del Kenya 2021, ma per tutti ci sarà l’appuntamento con WRC+ All Live, che è un servizio a pagamento grazie al quale si riuscirà a seguire la corsa in diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del mondo Wrc, che trovate all’indirizzo www.wrc.com.

DIRETTA RALLY KENYA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà il programma e il percorso per la diretta del Rally del Kenya 2021 oggi: gli ultimi km davvero risulteranno decisivi per il successo e pure per la classifica del mondiale Wrc. Calendario alla mano dunque ricordiamo che oggi si partirà davvero presto: la prima stage sarà prevista per le ore 6.26 del mattino, secondo il fuso orario italiano, con la SS14 di Loldia 1, di 11.33 km, a cui pure seguirà la SS15 di Hells Gate 1 di 10.56 km. Alle ore 9.45 andrà in scena la prova numero 16 di Malewa, di 9.71 km: dopo i team ripercorreranno le prime due tappe del mattino con Hells Gate che diverrà Wolf Power Stage finale. Da aggiungere che questa parte finale del Rally del Kenya 2021 si svolgerà sui lati nord e sud del Lago Navaisha (dove è posto il service park): ancora una volta panorami mozzafiato e insidie dovute alle strade sterrate e rocciose da superare ci faranno compagnia.

